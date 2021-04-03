外送員一到臉超臭！男秒嚇壞 真相同行秒懂：要不要結婚
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 12:33:39
外送平台近幾年崛起，不少人只要在家使用APP點餐，美味的餐點就會外送到府，近日，就有網友分享自己用外送平台點餐，沒想到外送員一到臉卻非常臭，讓他不明白其原因為何，結果貼文竟然釣出本人回應，笑翻全場。
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「今天點了熊貓外送，外送員心情非常不美麗，臉非常臭，怎麼辦？我的單是怎麼了嗎？哭哭」只見貼出的明細中，該名顧客使用外送點了大賣場家樂福的東西，兩瓶罐裝的茶水飲料，以及金沙巧克力與愛玉。」
貼文一出，竟然釣出送此單的外送員表示「這張單，是我送的。領到您的商品，就直奔中山醫了，沒耽誤到您的時間，我帶全罩安全帽+口罩，只露眼睛，這樣都被說臉臭，是怎麼樣了嗎？客人啊，您方便和我說一下嗎！還是您希望是小姐姐來送的？可惜，我是中年大叔……」。
該回應引發不少同行共鳴「笑死，當然希望是正妹送來」、「我也都是全罩安全帽+口罩，有時候被客人說臉臭真的問號」、「之前也戴口罩被說臉臭，到底怎看的？」、「因為你不是正妹啊，秒懂啦」；而也有不少人表示「笑死，是想跟外送員結婚？還是要相親？」、「我們做這行的還要賣笑，要不要跟客人相親結婚」、「你是愛上外送員？管人家笑不笑，就送餐，何況本人都說他戴口罩了」、「沒拖到單就好啊，管人家表情幹嘛」。（編輯：張嘉哲）