外送員一到臉超臭！男秒嚇壞　真相同行秒懂：要不要結婚

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友發出自己的訂單內容，不懂外送員為何臉超臭。（圖/外送員的奇聞怪事）

這張單，是我送的。領到您的商品，就直奔中山醫了，沒耽誤到您的時間，我帶全罩安全帽+口罩，只露眼睛，這樣都被說臉臭，是怎麼樣了嗎？客人啊，您方便和我說一下嗎！還是您希望是小姐姐來送的？可惜，我是中年大叔……」。

全罩安全帽+口罩，有時候被客人說臉臭真的問號」、「之前也戴口罩被說臉臭，到底怎看的？」、「因為你不是正妹啊，秒懂啦」；而也有不少人表示「笑死，是想跟外送員結婚？還是要相親？」、「我們做這行的還要賣笑，要不要跟客人相親結婚」、「你是愛上外送員？管人家笑不笑，就送餐，何況本人都說他戴口罩了」、「沒拖到單就好啊，管人家表情幹嘛」。（編輯：張嘉哲）