爸炒菜端「這盤」上桌！女兒秒愣住 老饕暴動：超少看到
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 15:27:31
如果家中有在開伙的人，必定會熟知家中長輩煮菜的習慣，哪些是拿手菜，哪些又是比較少見的特殊菜色，但近日，就有網友分享自己爸爸煮菜時端出了「一道神秘料理」，沒想到她當場就愣住，吃了老半天還是不知道是什麼東西，於是上網請益，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我爸從阿嬤那裡拿來了一袋說是古早味的東西，料理的方式就是油炒、加入薑片，味道嚐起來有種令人反胃的古龍水味哈哈哈，我有點被這盤東西用到頭暈了」。
「後來我一直問我爸我媽這到底是什麼，結果我爸說其實他也不知道這是什麼，只說這是古早味，古早味就是古早味，應該是某種海螺之類的，想問各位網友，知道這一盤到底是什麼東西嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ....這是豬睪丸」、「豬睪丸選我正解，家裡開熱炒店，都會有養豬的拿來給我爸炒，滿好吃的」、「這個好吃啊，豬睪丸，很少看到」、「豬蛋蛋沒錯喔，我是劊子手」、「小豬的睪丸喔，家裡有養豬，要當肉豬的豬在大到一定程度會閹割，就會有那種東西囉」、「豬睪丸超好吃，熱炒店有些有，不過很少看到。」（編輯：張嘉哲）