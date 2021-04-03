買手搖見標籤貼「有正妹」！女下秒夢醒了 真相超尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 15:39:07｜2021-04-03 15:39:42
台灣手搖店林立，而由於品牌眾多，不少家店也因應客人需求，特別製作客製化飲料，因此在其手搖標籤上，可以輸入一些字樣，像是加了什麼料或是傳遞訊息。近日，就有網友分享自己去買手搖時，發現手搖杯上印了「有正妹」三個字，讓她一時摸不著頭緒，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「今天去買飲料，發現標籤上面寫#有正妹，本來以為是店員打的XD，後來冷靜想想應該是隨機的，可是我買兩杯，一杯前面有井字號一杯沒有，所以蠻好奇這是隨機的還是怎樣？有人知道嗎？」
只見貼出的照片中，兩杯同為珍珠奶茶，但一杯標籤上有「有正妹」三字，另一杯則是寫「懂喝」，創意的標籤令人耳目一新。貼文一出，網友紛紛回應「我上次也有有正妹欸？店員也太花心XD」、「撩得妳內心戲一波波」、「還以為被撩喔哈」、「笑死，是不是以為自己被搭訕」。
另外，也有不少內行網友表示「其實不用想太多，就是隨機的，有沒有井字號也無關，它就是隨機的 ，我弟去買也是有正妹」、「我拿過仙女下凡，人帥真好，上班加油」、「隨機的 不要想太多，我之前買一杯上面也顯示有正妹，對了，我是男生」、「Coco員工路過！是隨機的喔」、「那是隨機的唷哈哈哈，是我們先設定好的機台，跟客人小互動」。（編輯：張嘉哲）