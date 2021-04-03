分期付款零利率不分白不分？內行曝「背後風險」：要小心
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 16:51:48
數位網路時代下，消費型態越來越多元，理財觀念也是日新月異。就有位網友透露，自己的同事就算只是購買萬元多的東西，也會選擇分期付款，因為同事的想法就是「不分白不分」。原PO詢問大家對此的看法，問題一出引發熱議，釣出許多內行網友分析。
有網友在PTT發文表示，最近和同事聊到分期付款的話題，有同事說自己買電視也是分期付款，即便只是萬元多的東西，反正「不分白不分」。原PO認為這樣的觀念「好像也有點道理」，於是請教大家「買萬元多的東西，會想分期付款嗎？」
有網友的看法和原PO同事一樣，認為只要零利率、不分白不分，「會，可以賺信用卡回饋」、「能分期就分期」、「0利率當然分啊」、「0利率就分，現在活存數位帳戶還有2%，分越長賺越多」、「有錢人都是用錢賺錢，分期把錢留在身邊滾更錢」、「0利率當然分期啊，當下的現金比未來的現金更值錢」。
但也有網友指出分期付款的隱藏風險，「除了房子外都不分期，這消費習慣沒控制好容易欠債」、「把持不好容易變卡奴＋1」、「覺得除了車房不要分，習慣了挺恐怖的」、「以前會，刷爆卡後再也不會」、「分期會佔額度，如果妳分期太高到佔信用卡額度八成，銀行利率就會上調」、「會影響貸款額度，我姐夫買車貸款的時候，行員說他名下有一筆冷氣分期，所以少給十萬」。（編輯：倪浩軒）