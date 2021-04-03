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買公設送住家？他嘆「比例高沒意義」　內行曝1關鍵打臉

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 17:25:53

大樓公設
▲有網友認為「新大樓一堆沒意義公設」，引起網友熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
買房時多數人都會仔細觀察周遭環境與格局，希望能住的安全又舒適。近日，就有網友抱怨，自己看了很多新建案，但很多公共設施都讓他覺得不實用，因此忍不住好奇問「大家會不會覺得新大樓一堆沒意義公設？」貼文一出，就有內行的網友出面解答。

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原PO在《PTT》表示，看了許多新建案，雖然許多建案都標榜「完美公設」，但很多設施都讓他覺得不實用，甚至有種「買公設送住家」的感覺，不禁質疑「原來我花好幾百幾千萬都是在買公設，家裡的小鳥籠只是附帶的嗎？」

原PO認為，「因為各種高房價、高公設，導致真正可以用的室內空間小的跟鳥籠一樣」，這也讓他忍不住問「大家不覺得很瞎嗎？會不會覺得新大樓一堆沒意義公設？」

▲內行的網友指出，公設高的原因，其實是因為消防。（示意圖／翻攝自
▲內行的網友指出，公設高的原因，其實是因為消防。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
部分網友認同原PO的想法，「管理費繳一堆結果公設沒用，浪費錢」、「那個管理費去外面游泳池、健身房設備還更好、更便宜」、「游泳池很燒錢，健身房使用率不高」、「因為很多人會被方便性跟門面形象所騙，最實用的只有電梯啦」；另外，也有人建議，「你可以不要買建案，去買中古透天厝」、「可以改買郊區透天或老公寓」。

不過，也有內行的網友反駁原PO的說法，並透露公設比高的關鍵原因，「其實公設開始往上提高的原因，是因為消防法規的關係」、「法規規定要有雙逃生梯，這才是最佔公設但又拿不掉的吧」、「公設高是因為消防」、「你知道車道跟樓梯佔一大堆公設嗎」、「大家觀念都很對，公設最大還是樓梯啦」。（編輯：許智超）

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