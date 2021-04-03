心機深不可測！「3生肖」萬萬惹不起 第3位平時超溫馴
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 17:05:24
每個星座、生肖和血型的人，都有著不同的特質，雖說星座、生肖和血型不能代表一切，許多人依舊喜歡用來當作參考的依據。對此，以命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》近日指出，有時候「知人知面不知心」，世界上最難捉摸的就是人心，最善變的是人性，有些人表面看起來是好好先生，實則心機深沉且不好惹。若身邊有以下這「3生肖」者，那麼平常說話做事就要多注意小心！
生肖鼠
屬鼠的人非常情緒化，前一秒還艷陽高照笑臉迎人，下一秒就狂風暴雨，所以和他們打交道要特別注意，因為不知道什麼時候就會不小心得罪他們，而且他們還是個善於記仇、有仇必報的人，如果惹到他們就要倒大楣了，等著他們瘋狂的報復吧！
生肖虎
屬虎的人平常就一副暴脾氣，但是做事界線分明，凡事對事不對人，覺得不對的地方會直接理論，這時候的他們雖然嚇人，反而不用過於擔心，但是若你很不幸的觸及他們的底線，他們就會化身「笑面虎」，讓你見識到什麼叫笑裡藏刀。
生肖羊
屬羊的人平時待人溫文有禮，看似相當溫馴，從不大聲與人爭吵，幾乎沒有見過有生氣吵架的時候，但是他們的座右銘是「人不犯我我不犯人，人若犯我我必誅之」，如果你很不幸的惹毛了他們，那就要做好迎接他們暗地報復的準備。（編輯：賴詠璿）