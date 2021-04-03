NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

心機深不可測！「3生肖」萬萬惹不起　第3位平時超溫馴

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 17:05:24

▲生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享「 3 星座」的人城府極深，做事幾乎滴水不漏，一起來看看你或者是身邊的人否也上榜了？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「3生肖」表面看起來是好好先生，實則心機深沉且不好惹。（示意圖／翻攝自Pixabay）
每個星座、生肖和血型的人，都有著不同的特質，雖說星座、生肖和血型不能代表一切，許多人依舊喜歡用來當作參考的依據。對此，以命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》近日指出，有時候「知人知面不知心」，世界上最難捉摸的就是人心，最善變的是人性，有些人表面看起來是好好先生，實則心機深沉且不好惹。若身邊有以下這「3生肖」者，那麼平常說話做事就要多注意小心！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「4星座」根本天生戲精，其中第2位更是戲精之首，總能演得深藏不露。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲「3生肖」表面看起來是好好先生，實則心機深沉且不好惹。（示意圖／翻攝自Pixabay）
生肖鼠

屬鼠的人非常情緒化，前一秒還艷陽高照笑臉迎人，下一秒就狂風暴雨，所以和他們打交道要特別注意，因為不知道什麼時候就會不小心得罪他們，而且他們還是個善於記仇、有仇必報的人，如果惹到他們就要倒大楣了，等著他們瘋狂的報復吧！

生肖虎

屬虎的人平常就一副暴脾氣，但是做事界線分明，凡事對事不對人，覺得不對的地方會直接理論，這時候的他們雖然嚇人，反而不用過於擔心，但是若你很不幸的觸及他們的底線，他們就會化身「笑面虎」，讓你見識到什麼叫笑裡藏刀。

生肖羊

屬羊的人平時待人溫文有禮，看似相當溫馴，從不大聲與人爭吵，幾乎沒有見過有生氣吵架的時候，但是他們的座右銘是「人不犯我我不犯人，人若犯我我必誅之」，如果你很不幸的惹毛了他們，那就要做好迎接他們暗地報復的準備。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

NOW民調中心

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.14%33.86%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀