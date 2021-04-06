NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

早餐花費多少？他臉綠曝「真實數字」　內行教2招超省錢

編輯中心/綜合報導

2021-04-06 09:53:35

▲原PO開一家早餐店，常遇到一個老人吃飯賒帳，請他先付款，對方卻爆氣狂罵。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲一名網友在PTT發文抱怨，表示現如今的早餐花費，隨便一餐就70元，讓他感嘆「很有感」，貼文一出，就有內行教2招超省。（示意圖／翻攝自pexels）

許多人有吃早餐的習慣，不過也因為現代人上班、生活忙碌，通常都是買早餐店或超商現成的為主，對此，就有一名網友發文並透露自己每日早餐的花費，也感嘆「隨便一餐就破70元」，貼文一出，就有網友教2招，直呼「這樣超省」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「大家早餐都吃多少錢」為題發文，表示他記得自己讀國小的時候，每天早餐費是50元，「豬肉蛋漢堡25元+中冰奶12元，找的13塊錢還能存起來，積少成多買一片GameBoy卡夾」。

不過，現在卻和以前完全不能相比，從他PO出的明細上可以看到，光是一個「火腿薯餅滿分堡」就要50元，另外「鮮蔬湯種」則是45元，再配上飲料，一杯就要15元，也讓原PO無奈說道，「如今隨便一餐早餐就破70元...，今天點的早餐還算客氣的呢！你各位20年前跟現在早餐比較，有感還無感呢」？

▲一名男網友在PTT貼出早餐費用明細。（圖／翻攝自PTT）
▲一名男網友在PTT貼出早餐費用明細。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，引起熱議，「168斷食 ，省了早餐 ，多了健康」、「不吃早餐」、「我早餐吃外食都一百多，總匯兩個的量起跳...」、「20，兩個炸水煎包」、「0元，早餐一堆澱粉跟油炸又貴，不如不吃」。

另外，也有網友分享2招超省錢，「自己煮」和「不喝飲料」，「早餐CP值超低，我都自己準備，每個月省超多錢」、「40元內，不喝飲料，自己煮蛋餅、蘿蔔糕更便宜，20內」、「認真回答，平時早餐都自煮，大約200-300元吧，但我一天就一餐這樣，雞肉，好市多真空包裝雞腿排跟里肌肉各一包，其他雞蛋青菜，有時候魚肉加牛肉，肉吃太少就再喝點高蛋白」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

NOW民調中心

本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.14%34.86%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀