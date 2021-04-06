買飲料別不買袋子！外送員「一招」報復客人 同行超震驚
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 12:13:19
外送平台近幾年相當盛行，不只美味的熱食能點，甜點、飲料也是一應俱全。近日就有一名外送員分享自己送到一筆五杯飲料的訂單，但對方並沒有購買袋子，沒想到他卻「一招」報復顧客，貼文引發討論。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「送了一個五杯飲料的單，客人沒有買袋子又要我送上去，然後我就直接開始按取餐倒數，等他倒數完，五杯飲料就是我的了，請問我這樣會很奧嗎？」
「我基本上都送上樓，走樓梯也沒有差，但買飲料沒買袋子還超過四杯以上，我就不會送上去，不然萬一手殘，飲料破了，不就是我要認賠很衰」而只見貼出的對話，客人已經表明自己手邊還有事走不開，麻煩外送員協助送上樓，沒想到外送員不願意之外，還立刻按下取餐倒數，最終過了十分鐘，五杯飲料落入自己手中。
貼文一出，同行全部傻眼表示「他不是不回你耶！是你不願意送上去！你可不可以不要做外送啊...」、「趕快棄坑吧，你不適合這行，很誇張，客人還有回訊息又不是沒回，直接按倒數是哪招？想員工餐想瘋了」、「真的太扯...還敢發這種文，真的是梁靜茹給你勇氣」、「你根本在拖垮外送員素質」、「這次我覺得司機不行，送上樓本來就是司機職責，那以後湯太燙不送？客戶買袋子是體恤外送員好拿好載，不是道德綁架客戶吧」。（編輯：張嘉哲）