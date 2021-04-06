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自己開車上路更安全？網揭「殘酷真相」打臉：被假象騙了

編輯中心/綜合報導

2021-04-06 14:10:00

普悠瑪
▲網友分享自己從來都不會去搭火車跟客運，表示自己開車還更安全，引發熱議。（示意圖／台鐵提供）
太魯閣號408車次因在清明連假第一天撞上從邊坡滑落的工程車，導致列車出軌，釀成50死200傷的重大事故。對此，就有網友討論「台灣最可怕的交通工具是否就是遊覽車跟火車？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「最近發生事故的兩種交通工具，分別是遊覽車跟火車，我反而覺得自己開車還比較安全，所以我都不搭客運遊覽車、也不搭火車，要去東部就自己開車，雖然也不是0風險，但是不是相對比較安全？大家覺得呢？」

▲該網友認為自己開車遠比搭乘大眾運輸工具還要安全。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
▲該網友認為自己開車遠比搭乘大眾運輸工具還要安全。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「你想太多了，汽機車碰撞是每天都在發生的，你沒遇到而已」、「沒有什麼交通工具是絕對安全的，自己開車你不撞人也不能保證不會被撞，要這麼草木皆兵就不要出門」、「汽車跟機車隨時隨地都可以出車禍...」、「去年台灣有2968人死於車禍，開車沒比較安全」、「去查查看因汽機車死亡的人數吧，自己開車真的沒比較安全，交通事故都是不可預期的」。

而也有內行網友分析「因為轎車造成的事故不會比遊覽車和火車嚴重，造成你以為自行開車比較安全的假象，但把全台自行開車跟火車、遊覽車死亡事故加起來，我相信汽機車傷亡人數會遠大於後面大眾運輸工具，不要以單一事件來討論」。（編輯：張嘉哲）

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太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
0%100%
2021-04-06-2021-04-12

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.79%34.21%
2021-03-31-2021-04-06
即時
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