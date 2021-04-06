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半夜獲貓「溫熱驚喜」　一頭嘔吐物她淚：隔天還要上班！

文/寵毛網

2021-04-06 20:00:00

半夜獲貓「溫熱驚喜」　一頭嘔吐物她淚：隔天還要上班！
▲貓咪「馬尼」半夜吐在鄭小姐的頭上害她驚醒（圖／網友鄭婷予授權提供）
這位奴才該去買樂透了！網友鄭婷予家中養了三隻貓咪，日前睡到半夜時突然被一旁的姊姊叫醒，突然感覺頭上「怎麼溫溫的？」這才得知貓皇「馬尼」吃太快不小心「吐在她頭上」，而肇事貓還一臉不關自己的事看著的奴才，讓鄭小姐不禁崩潰表示：「隔天還要上班欸！」。

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▲馬尼是一隻相當貪吃的貓咪，只要聽見塑膠袋就會立刻飛奔過來確認是否有食物（圖／網友鄭婷予授權提供）
▲馬尼是一隻相當貪吃的貓咪，只要聽見塑膠袋就會立刻飛奔過來確認是否有食物（圖／網友鄭婷予授權提供）
鄭小姐表示馬尼13年前跑到自家後陽台，當時只有半個手掌大的牠躲在洗衣機下不出來，原本媽媽嫌牠醜不想養，後來爸爸笑說「你喵一聲我就養你」，沒想到牠立刻從洗衣機下冒出來。馬尼非常貪吃，只要聽見塑膠袋聲音就會立刻出現，但因為牠吃飯很容易太心急，經常狼吞虎嚥後先吐一輪，接著又繼續吃，加上只喜歡廢在床上，因此體重來到相當有份量的8公斤！

▲由於牠吃飽就發懶，體重已經來到8公斤（圖／網友鄭婷予授權提供）
▲由於牠吃飽就發懶，體重已經來到8公斤（圖／網友鄭婷予授權提供）
日前鄭小姐與姊姊正在房間睡覺，半夜兩點多姊姊聽到一陣嘔吐聲，發現馬尼一直坐著覺得怪怪的，起身一看差點笑翻，趕緊叫醒妹妹鄭小姐，而正在熟睡的鄭小姐茫然地還不知道發生何事，這時突然感覺頭髮「有點溫溫的」，這才驚覺原來馬尼又吃太快，竟然直接吐在她的頭上，讓她極度崩潰地表示：「我就想知道整個房間都可以吐，但吐在我頭上的機率是多少……還是熱的，隔天還要上班欸！」。

▲日前鄭小姐半夜被姊姊叫醒，這才得知自己被馬尼「吐了一頭」！馬尼吐完後在一旁默默看著鄭小姐（圖／網友鄭婷予授權提供）
▲日前鄭小姐半夜被姊姊叫醒，這才得知自己被馬尼「吐了一頭」！馬尼吐完後在一旁默默看著鄭小姐（圖／網友鄭婷予授權提供）
▲馬尼：哇賽！好……好髒喔！（圖／網友鄭婷予授權提供）
▲馬尼：哇賽！好……好髒喔！（圖／網友鄭婷予授權提供）
鄭小姐受訪時表示當下她真的很想「扁貓」，但味道實在太噁心只好趕緊飛奔進浴室梳洗！後來她將這「半夜驚魂記」分享在貓咪社團，立刻就吸引許多網友笑噴留言：「妳可以去買樂透了」、「營養護髮泥？」、「突然覺得我家的貓都是乖寶寶」、「這真的太崩潰了」、「沒事沒事～我的貓直接噴尿在我臉上」、「貓：天啊，怎麼回事了，剛剛怎麼了？」、「對不起，我......笑出來了」、「原來不只我受害」。（編輯：陳珮瑜）

▲馬尼：吐完好像有一點餓，奴才快拿食物來吧！（圖／網友鄭婷予授權提供）
▲馬尼：吐完好像有一點餓，奴才快拿食物來吧！（圖／網友鄭婷予授權提供）
 

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