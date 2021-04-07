今日最聚焦／太魯閣號究責 勞安專家批：危害評估沒落實
記者劉雅文/台北報導
2021-04-07 17:00:00
太魯閣出軌意外，奪走50條寶貴人命，現在運安會積極介入調查，希望釐清肇事原因，勞工安全衛生教育協會理事長郭家鉷今（7）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時也點出問題。他提到，台鐵在稽核跟管理上出現比較大的疏漏，未來台鐵在交付承攬的時候，管理單位在監造、現場施工必須做危害評估、做危害辨識，這是最基本的要件。
郭家鉷以災害預防的角度來看此事，他提到，因為台鐵本身是開放性的軌道設計，在過去的事故可以發現，人車的闖入，造成事故的嚴重性都很大，這次的事故是發生在工區附近，整個坡道的設計、事前的評估，都有疏漏。郭強調，台鐵過去在交付承攬這些工程時，雖然在安全衛生制度等各方面的文件都看得到，但是「落實」的部分有些疏忽，包含在源頭管理，因為這次事件的施工便道，坡度會受到環境的影響，必須去限制，「或者是說當可能發生車輛易走的現象的時候，該有一些防護措施。」
根據職業安全法規定第5條第2項，施工規劃階段要實施風險評估，甚至在第116條也有明文指出，車輛機械禁止停放於有滑落危險之虞的斜坡、駕駛離開位置時，應該安置煞車等，防止該器械逸走。郭家鉷點出，這回太魯閣事故的產生，最終的問題，出在稽核及管理上有比較大的疏漏，相關的阻擋設施，必須要去落實，郭舉例，「很多作業場所也是透過現場的機具，或者設備來做阻擋，一旦滑落對軌道車輛，也就是所謂台鐵運行的車輛，會造成危害。」
郭家鉷認為，上述這項目在風險評估裡面沒有考量到，讓他覺得有點不可思議，「怎麼會沒有這樣子預防的措施，我想這個是我比較難以理解的！」至於台鐵該如何改善現況？郭家鉷提出，未來標案可以要求廠商提供遠端監控，像是透過監視器等方式，才不會再次發生憾事，也不會有業者違反規定動工，造成任何不可控的風險。
郭強調，未來台鐵在交付承攬時，不管是監造還是現場施工的管理單位，都必須在現場，做好確實的環境危害評估，才能避免類似事件再次發生。