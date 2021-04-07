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爽叫飲料竟被罵？他遭外送員噴「3字」　真相曝光網笑瘋

編輯中心/綜合報導

2021-04-07 14:58:13

▲一名女網友發文抱怨，表示日前竟然被外送員私自加LINE，還被問「能交朋友嗎」，讓她超害怕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名男網友近日發文，表示某天晚上只是想叫外送飲料，豈料竟然被外送員罵3字，貼文一出，網友全笑瘋。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
近年來美食外送平台正夯，民眾只需要在家動動手指，就會有美味的餐點送上門，不過就有網友表示，某天晚上只是想要喝飲料，豈料叫了外送竟然被「罵髒話」，貼文一出，網友全笑翻。

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該名男網友5日在社群平台《Dcard》上以「晚上訂飲料被店家罵⋯」為題發文，表示他那天晚上只是想點個飲料來喝，豈料竟然「就被罵髒話了」，但從原PO發出的照片上來看，除了訂單明細以外，上頭還用紫色奇異筆寫著大大的「E04」。

▲一名網友PO出叫外送的飲料明細。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名網友PO出叫外送的飲料明細。（圖／翻攝自《Dcard》）
原來原PO指的「被罵」，是假設對照著電腦鍵盤，「E04」的注音分別為「ㄍ」、「ㄢ」、「ˋ（四聲）」，湊起來也就是國罵。事實上，是由於有些人在使用電腦時，因為打字太快加上忘記切換中英文鍵盤輸入法，想罵人「國罵」時才會不小心打出「E04」，最後才漸漸演變成一種另類的網路用語。

貼文一出，網友全笑翻，「e04! 太猛了吧」、「妳看看電腦鍵盤」、「想太多」、「想太多了吧，喝飽太閒」；不過，也有許多內行網友表示，「單號啦！uber代碼又長又亂，我們跟外送員溝通都是用末三碼」、「那是Uber代號，不過我們店是五碼都寫，而且只會給客人發票，小白單我們自己留著」、「是Uber編號啦」、「那個是編號啊，不是罵你的，他才不敢罵你吧，萬一你去客訴他才衰」、「你有買袋子我們跟你說謝謝都來不及了，哪敢罵你」。（編輯：郭佩蓉）

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