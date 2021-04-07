一堆人瘋排烤玉米！他曝「價目表」　網暴動了：超便宜耶

烤玉米是不少人到夜市必吃的美食之一，香甜美味的玉米配上店家獨特的醬料，擄獲了不少老饕的味蕾，但也因為烤玉米的價格通常不便宜，因此也常被民眾拿來討論，對此就有網友發文，表示他到新北泰山幫家人買烤玉米，豈料才下午，攤販外竟然就大排長龍，貼文及照片一出，眼尖網友看見「價格」，紛紛暴動直呼「超便宜」！





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友5日在PTT以「烤玉米大排長龍是為了什麼？」為題發文，表示他近日幫弟弟買烤玉米，但眼看時間才下午兩點而已，攤販外竟然早已大排長龍，「一支烤玉米40元，又不是說很便宜，還是說真的很好吃才排成這樣的？排到快睡著了啦」。





▲原PO貼出烤玉米的價目表。（圖／翻攝自PTT）

▲現場也有很多民眾在排隊等著買烤玉米。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友表示，「40算便宜吧，有些秤重100起跳」、「40很便宜了，北部70-80起跳」、「夜市一支破百的都有，這一隻才40你說不便宜？」、「夜市的破百都有」、「公館夜市秤重一兩14元」、「士林夜市烤玉米表示」、「40超便宜，台北現在看到的都80起跳」、「一隻40超便宜，現在一隻都上百，貴死」、「看過很多都80~100，秤重的也快100左右，40超便宜」。（編輯：郭佩蓉）



