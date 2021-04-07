壽司「醬油加山葵」該攪拌嗎？日網全戰翻　正確吃法曝光

日本迴轉壽司在台灣深受不少民眾喜愛，從高單價的迴轉壽司到均一價的高 CP 值迴轉壽司店應有盡有，皆吸引不同族群的饕客上門。不過每到了吃壽司的時刻，不少民眾會將「哇沙米（山葵）」加到醬油內攪拌，這種作法也掀起不少日本人討論，話題熱議同時也有電視台特別為此進行專題報導。

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日本《朝日電視台》4月5日針對吃壽司時山葵「該跟醬油一起攪拌」或「放在醬油上面直接沾」進行一系列的報導，起因源自於許多日本高級壽司店，師傅在捏製壽司的過程中，就會把山葵加到其中，用餐的顧客只要微沾醬油就好，避免過多山葵影響口感。

▲日本高級壽司店師傅會在捏製過程中添入山葵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不過隨著迴轉壽司成為主流市場，不少店家也改為提供山葵、醬油，任由消費者自行添加，這才演變出將兩者攪拌後沾來食用的吃法。不過日前就有推特網友提到，自己身為「攪拌派」卻被人認為是異類。話題掀起熱議後，《朝日電視台》也採訪了100位民眾，其中同屬攪拌派有42人，認為「慢慢放山葵很麻煩，反正有山葵的味道就夠了」、「醬油與山葵攪拌後味道較統一」。

另外，也有47人則選擇將山葵放在食材上享用，表示這樣才能享受山葵的原味。不過電視台於節目中也採訪到壽司師傅，師父則解釋其實「不攪拌」才是正確吃法，因為每份食材搭配的口感和味道不盡相同，所以高級壽司店才會由師傅親自拿捏份量，例如章魚、貝類等脂肪較少就會放入少許山葵，而鮭魚、鮪魚等脂肪多的食材就會添加較多山葵。（編輯：楊智傑）