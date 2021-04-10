谷歌街景驚見待葬「屍體」 真相曝光背後原因超浪漫
The China Post/綜合報導
2021-04-10 23:31:00
根據The China Post報導，一張駭人的Google街景照近期在美版PTT論壇Reddit爆紅；只見照片捕捉到兩具似乎待葬的屍體躺在淺墳坑中。
網友們馬上在照片下方表示，看到如此小的墳墓和大土堆在一旁讓他們毛骨悚然。 照片也引來網友熱議，其中也有人問到為什麼墳墓旁連挖土用的鏟子都沒有。
原來，這張照片墓中的兩名男子其實是來自芝加哥的藝術家史丹‧莎拉伯格 (Stan Shellabarger) 與杜特斯‧米勒 (Dutes Miller)。而照片本身也是兩位創作家標名為「未命名, 墳墓」的作品。幾年前也在美國伊利諾州的「西方展覽藝廊」展示。
據外媒報導，他們不僅是工作夥伴更是人生伴侶，而作品主要圍繞著愛情、距離和死亡等主題。 這張照片更是為了展示「永恆的愛」，他們兩個也在墓中橫向挖了一個小通道，足以讓他們的雙臂穿過，讓他們能「永遠」的牽著彼此的手。 而照片則是透過起重機捕捉的。
杜特斯‧米勒也在先前的訪談中提到他和史丹的作品通常都以生死為主題。 隨著人年齡的增長，生死這個議題也會更平凡的出現在日常對話中。
他表示，當你真的在乎一個人時，遲早需要面對彼此因為死亡而分道揚鑣的可能性，但同時這樣的情況下也最能點出你在感情中建立的強大連結，給予你力量繼續向前。
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