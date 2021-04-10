谷歌街景驚見待葬「屍體」　真相曝光背後原因超浪漫

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▲這張照片更是為了展示「永恆的愛」，他們兩個也在墓中橫向挖了一個小通道，足以讓他們的雙臂穿過，讓他們能「永遠」的牽著彼此的手。 (圖／擷取自Western Exhibitions 網頁)

他表示，當你真的在乎一個人時，遲早需要面對彼此因為死亡而分道揚鑣的可能性，但同時這樣的情況下也最能點出你在感情中建立的強大連結，給予你力量繼續向前。