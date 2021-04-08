「台式碳烤吐司」席捲新加坡！美食家大讚：想念台灣味
The China Post/綜合報導
2021-04-08 23:00:00
The China Post報導，碳烤吐司近年來在台灣爆紅，一間間碳烤吐司連鎖店竄紅，展店速度相當驚人。現在「台灣碳烤吐司」熱潮吹到新加坡，在地吐司店效仿台式作法加入新鮮厚實肉片，並配上鮮奶茶，在當地成功引起話題。
根據新加坡知名美食部落格 danielfooddiar 報導， 「Samwitch」 是一間位在新加坡東北部後港地鐵站附近的碳烤吐司店，其靈感正是來自台灣。外觀簡約的早餐店主打使用新鮮牛肉、雞肉，加上起司、醃黃瓜，多層次的豐富口感吸引許多饕客來嘗鮮。
撰寫報導的新加坡美食部落客表示，非常想念台灣的碳烤土司，決定來嘗試「Samwitch」的碳烤吐司，一解不能來台的乾癮。
形容道：「牛肉碳烤三明治讓我印象深刻，牛肉口感非常鮮嫩，香氣四溢。」
這位部落客分享道， Samwitch的老闆是一位20多歲的女士，她受到台式早餐店啟發，決定在新加坡賣台式早餐，與其他人分享美食。除了碳烤土司外， Samwitch還有販售鮮奶茶。部落客說，由紅茶、鮮奶、原糖所調配而成的鮮奶茶甜度剛好，還能嘗到其茶香底蘊。
Samwitch 主打使用真材實料，不添加任何人工香料、防腐劑。雞肉三明治每份售價新幣7.6 (約新台幣161元)、牛肉三明治定價新幣8.9 (約新台幣188元)。