「台式碳烤吐司」席捲新加坡！美食家大讚：想念台灣味

我是廣告 請繼續往下閱讀

外觀簡約的早餐店主打使用新鮮牛肉、雞肉，加上起司、醃黃瓜，多層次的豐富口感吸引許多饕客來嘗鮮。

撰寫報導的新加坡美食部落客表示，非常想念台灣的碳烤土司，決定來嘗試「Samwitch」的碳烤吐司，一解不能來台的乾癮。

▲雞肉三明治每份售價新幣7.6 (約新台幣161元)、牛肉三明治定價新幣8.9 (約新台幣188元)。 (圖|Samwitch/Instagram)

Samwitch 主打使用真材實料，不添加任何人工香料、防腐劑。雞肉三明治每份售價新幣7.6 (約新台幣161元)、牛肉三明治定價新幣8.9 (約新台幣188元)。