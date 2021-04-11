影／驚見雪貂拿抹布努力擦地　主人笑：好貼心！

這麼貼心的雪貂哪裡找？網友Ting小姐是名「貂奴」、把貂寶當成小孩來疼，這天卻見家裡養的雪貂「嘟嘟」，手裡拿塊布在地板不曉得在打什麼壞主意，仔細湊近一看才恍然大悟，主人噗嗤一聲笑出來說：「很努力的拿抹布、幫老媽擦地？」。

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▲網友Ting小姐領養的雪貂「嘟嘟」（圖／網友Jing Ting Chen授權）

× ▲網友Ting小姐領養的雪貂「嘟嘟」（圖／網友Jing Ting Chen授權）

▲這天嘟嘟伸出短手手拿抹布（圖／網友Jing Ting Chen授權）

× ▲這天嘟嘟伸出短手手拿抹布（圖／網友Jing Ting Chen授權）

▲接著嘟嘟賣力擦地板（圖／網友Jing Ting Chen授權）

× ▲接著嘟嘟賣力擦地板（圖／網友Jing Ting Chen授權）

原來嘟嘟當天站起來，伸出小短手努力撈放在桌面的抹布，接著以倒退嚕姿勢賣力擦地板，試圖把整個房間擦得清潔溜溜，熟練的動作就好像稱職「家政婦」這幕讓主人感到既窩心又好笑，對於擦地板的行為Ting小姐透漏：「嘟嘟很喜歡抹布跟毛巾類的，我覺得……嘟嘟可能是想對抹布壞壞XD」網友看完也紛紛笑說：「這兒子好」、「乖小孩」、「是剛偷尿尿、所以在努力擦尿XDD」、「錯了是要藏起來！讓媽媽不能擦地（滿滿的貂味）」先來看看影片吧！

▲嘟嘟：「馬麻～地板很乾淨吧！」（圖／網友Jing Ting Chen授權）

× ▲嘟嘟：「馬麻～地板很乾淨吧！」（圖／網友Jing Ting Chen授權）

今年2歲的「嘟嘟」是Ting小姐第三隻雪貂，另外兩隻雪貂因腫瘤離開成為小天使，三隻雪貂都是領養而來，會領養嘟嘟真的是一種緣份，嘟嘟非常貪吃，擁有「左右翻滾轉圈圈」跟「上樓梯」兩項特技，因平時用瓷碟裝肉泥加水攪拌給牠吃，睡覺時聽到有湯匙敲瓷碟的聲音、就會立馬起床認真的等飯；平時不在家擔心危險會關籠，嘟嘟只要一看到主人出現就會狂搖尾巴求關注，Ting小姐表示：「雪貂這動物很萌很聰明，但是棄養率也是很高……牠們容易長腫瘤且醫療費用也很高，有些雪貂會咬人、味道結紮前很重、壽命比貓狗都來得短 ，不要因可愛一時衝動就養了，請在養之前好好考慮這些原因。」（編輯：楊釆蓉）





▲嘟嘟很貪吃，看身材就知道XD（圖／網友Jing Ting Chen授權）