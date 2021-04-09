防盜門鍊鎖很安全？她用「1條充電線」秒破解 網全嚇傻
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 16:40:57
為了防範小偷或竊賊的入侵，許多人會加裝防盜門鎖鍊。不過，就有網友指出，現在小偷的手法越來越高明，只要一條USB充電線，就可以輕鬆打開防盜門鍊鎖，影片曝光後，讓不少網友相當驚訝，也忍不住直呼「竟然還有這種開鎖方式」。
國外有名女網友「kt..89」在《TikTok》分享一段影片，並表示「只要一條USB充電線，就能打開防盜門鍊鎖」，只見她模擬情境，「有不肖人士試圖進入屋內，轉動門把，用力一推，卻發現只能打開一條縫」，但對方立刻將充電線穿過門鍊孔洞，再輕輕一拉，原本緊扣的鎖頭竟然掉出溝槽。
原PO強調「這些小偷越來越聰明了」，也認為這種防盜門鍊鎖「不再安全」，破解影片累計超過140萬讚數，網友們也紛紛回應，「我敢保證，你們示範給大家看以前，沒有人想得到」、「我的天啊！沒想到還有這種方式」、「謝謝你們展示強盜如何破門而入」、「妳反而給他們辦法了」、「沒有人想繼續用防盜門鍊鎖」。
不過，還是有部分網友覺得，防盜門鍊鎖本來就不是完美防盜設備，只能當作一種「拖延戰術」，「這種東西本來就不夠安全啊」、「門鍊實在太脆弱了，如果你使勁全力推門，它就會斷掉」、「如果真的要闖進來，我相信防盜門鍊鎖也擋不住」、「說實在鍊鎖頂多用來拖時間」。（編輯：許智超）