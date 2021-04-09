洗頭到一半警鈴狂響！陸消防員「頭頂泡沫」半裸直奔火場

許多消防員在平日工作之餘也堅守崗位，遇到事故發生隨時準備好出動。日前就有媒體報導一名中國消防員洗頭到一半突然聽聞警鈴大響，就連頭上泡沫都還沒沖掉就連忙衝出走廊，急忙趕著與同仁出勤，過程中還險些因腳滑而跌倒。不少網友看到這個片段也忍不住感動表示「真令人安心」。

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綜合日媒《Techinsight》、陸媒《人民網》報導，中國貴州遵義市消防署3月25日發生一起火警，當時所有在休息中的消防員聽聞警鈴大響後，便各自從寢室奔出，準備好著裝出勤，其中一名23歲的張姓消防員當時恰好在浴室內沖洗，顧不得身上還有許多洗髮精泡沫的他，只穿了條內褲就往外狂奔，途中差點滑倒也沒有停止他的腳步。

▲顧不上沖掉頭頂泡沫，該名年輕消防員一聽到警鈴就往集合點狂奔。（圖／翻攝自香港《南華早報》YouTube）

監視器畫面拍攝下這些消防員匆忙出勤的模樣，不少網友也感動表示「消防員真的太偉大」、「真是辛苦啊！回來好好洗個澡吧」、「有這樣的消防員在，這整個地區的人就可以安心了」、「泡沫滅火，骨子裡的責任感」、「這是我見過最帥的髮型」、「向第一線人員致敬」。

儘管事後消防抵達現場後發現，該起火警只是誤報，該名張姓消防員接受採訪時也指出，自己擔任消防員有5年了，身體已經訓練成只要聽見鈴聲就會反射性的動作，「警鈴響起時，身體不受控制馬上就從澡堂裡衝了出來」，他還表示當時自己著裝搭上消防車時，頭上還頂著泡沫，但依舊配戴好頭盔趕赴現場。（編輯：楊智傑）