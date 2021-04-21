80後都玩什麼線上遊戲？骨灰級玩家揭7款回憶：打到現在
線上遊戲百百款，現在幾乎年輕人都有自己熱愛的遊戲，而近日就有網友在網路上表示疑惑，「這輩子玩最久的線上遊戲是什麼？」，對此有許多80後的骨灰級玩家紛紛揭露了7款遊戲的回憶，直言「真的打到現在」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 07:57:05｜2021-04-22 17:42:28
這位網友在網路論壇PTT C_Chat板上PO出一篇「你這輩子玩最久的線上遊戲？」的文章表示，「你這輩子玩最久的線上遊戲是哪個？像我個人是楓之谷，從當年的骨灰級玩家，長跑十年，中間也歷經幾次退谷，但不到幾個月就又回來了」，原PO更直言「其他的線上遊戲幾乎都玩幾個月，最多頂多1-2年，楓之谷能玩十年現在回頭看真的覺得自己蠻厲害的，以前最高紀錄一天打18個小時，早上六點打到晚上十二點，現在回想起來還是會笑，懷念那段瘋狂的日子，你這輩子玩最久的線上遊戲是什麼呢?」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
更有許多80後的網友們紛紛留言表示「雖然斷斷續續，瑪奇吧，天堂跟RO雖然也有三年多」、「瑪奇，超大型聊天室」、「瑪奇連續最久，楓之谷斷斷續續有在玩」、「楓谷，開服那年玩到現在」、「時數最久的大概是天堂」、「從高中就開始體驗天堂真不是蓋的」、「天堂吧，我最久3年」、「天堂也玩十年了，不過遊戲時數應該比較少」、「現在繼承天堂的回憶，玩天堂M了」、「天堂M最近很夯」。
而綜合大部份網友的留言，發現《新瑪奇》、《新楓之谷》、《艾爾之光》、《跑跑卡丁車》、《爆爆王》、《絕對武力Online》都是許多骨灰級玩家的回憶，其中《天堂M》更是許多人童年時打遊戲的回憶，「天堂M玩2年了」、「天堂M回鍋了7、8次以上」。（編輯：王柏文）