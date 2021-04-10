洗衣精1個月就用光！租屋妹抖「暗黑用法」全場愣：慘了
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 17:39:21
洗衣服時最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的出現，讓民眾有更多的選擇。不過，就有女網友指出，自己在外租屋生活，近期發現洗衣精的用量十分誇張，整罐900g的洗衣精不到一個月就快用光，讓她納悶提問「不知道大家有沒有跟我一樣的困擾？」對此，就有行家一眼揪出問題點，直喊「太超過了！」
原PO於PTT上發文，表示自己在外租屋一陣子，一直以來都沒有特別愛用的洗衣精或洗衣粉，「看到哪一款有特價就買了，所以洗衣精跟洗衣粉都會輪流使用」。然而，最近她卻發覺洗衣精的使用速度十分快，「每次用洗衣精我都會不自覺多倒一些，導致每次洗衣精都用得比洗衣粉要來得快，一瓶900g左右，一個禮拜洗1-2次竟然一個月就快空了。」
不僅如此，她還分享有次不小心手滑，整罐洗衣精掉到洗衣機裡面，導致半罐全沒了，「男友還問我這次衣服好香喔是用哪家的，跟用哪一家沒關係啊啊啊啊！是用掉半罐才會這麼香。」也因為用量變得十分多，原PO便好奇發問「是不是之後都買洗衣粉比較保險，不知道大家有沒有跟我一樣的困擾？」
問題一曝光，就引來許多網友點出問題點，「建議妳按指示用，每罐配方不同，都有標示幾公升水用幾瓶蓋，你加太多但水沖不乾淨就會殘留」、「原po的用量已經有點太超過了，她一次大概100~200g，甚至半罐耶」、「我以為大家都會先倒瓶蓋再倒洗衣機欸，買濃縮的加一點點就可以了」、「很慘欸，是你倒太多吧...我一瓶都能用半年以上耶」、「洗衣精其實不用倒那麼多」。
甚至也有人推薦使用洗衣粉或洗衣球代替，「洗衣粉～洗衣球一顆要五元以上，洗衣精好洗的不便宜」、「洗衣粉超省，可以用很久」、「洗衣粉一盒一年我用不完XD，但會卡= =」、「洗衣球啦！很方便又很療癒，都會看他被水弄破好爽」、「洗衣粉比較省，而且洗衣粉洗淨力強，可以用比較少」、「推洗衣球，一包已經用了五個月還沒用完」。（編輯：陳雅雲）