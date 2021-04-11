小孩偷渡好市多「這物」！媽結帳回家秒愣 老饕眼睛全亮
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 11:02:31｜2021-04-11 11:02:38
美式賣場好市多（Costco）因其物美價廉，加上時不時就推出優惠的產品與奇特新品，深受不少婆媽喜愛。不過，近日一位媽媽分享，自己帶小孩去逛好市多時，一個不留神小孩自己拿了一包「食物」放在推車，回家才發現，但自己不知道該怎麼食用，貼文引發熱議。
原PO在「好市多商品消費心得分享區」貼文指出「請問這個是什麼食物？怎麼個吃法啊？一不小心就被小孩偷渡到推車裡面，懶得去退了」只見貼出的照片，是一種看起來像是起司或是乳酪的塊狀物。
貼文一出，網友紛紛回應「這個是起司啊，很多用途」、「起司啦！可以直接吃」、「小孩有眼光喔，懂拿」、「起司，可以直接吃，小孩超愛」、「這種是高達起司喔」、「這種高達起司單吃不會好吃，可以搭配麵包進微波爐烤」。
另外，也有不少網友推薦吃法「可以烤麵包，可以切一切炒成起司雞蛋，反正加熱後都好吃」、「夾在半熟麵包裡拿去氣炸」、「我都煎荷包蛋的時候加進去，小孩很喜歡」、「直接吃烤麵包蛋餅什麼的丟上去，超好吃」、「半熟麵包夾進去就好吃到不行，拿去烤一下就很讚」。（編輯：張嘉哲）