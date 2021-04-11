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鋼琴女神豁出去？新片疑「沒穿內衣」　最大尺度粉絲看傻

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 11:35:05

Pan Paino
▲鋼琴女神Pan Paino日前發出新片，其角度問題引發網友討論「根本是裸體吧！」（圖/Pan Paino YT）
擁有225萬訂閱的高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目，卻一直都沒有露臉，神祕感十足。不過，近日就有網友發現「Pan Piano」上傳的新影片中，其穿著非常裸露，看起來似乎沒穿內衣，再度引爆話題。

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原PO在PTT貼文指出「Pan Piano上新影片之前有發一張宣傳照，但仔細一看，修但幾勒！這看起來根本是裸體吧........想請問大家覺得，Pan Piano拍這張照片的時候裡面有穿衣服嗎？」只見貼出的照片，Pan Piano用手擋住胸部的位置，並披上一件外套，看起來就像沒穿內衣般，其角度引人遐想。

▲Pan
▲Pan Piano新影片彈奏的歌曲來自日本創機器人動畫《DARLING in the FRANXX》片尾曲《トリカゴ》（圖/Pan Paino YT）
貼文一出，網友紛紛回應「如果有穿真的太會拍＝＝沒穿的話只能說豁出去了」、「越來越會拍了...逗得粉絲心癢癢」、「哇靠這第一眼根本就像沒穿」、「好扯...越來越大尺度」、「要露不露的界線，她真的很會」、「最高境界，音符就是外衣」。

不過，也有不少人出面表示「有穿啦，沒穿的話不可能這麼挺，女生路過」、「以女生角度來說一定有穿」、「沒穿的話胸部不會長這樣喔，只能說pan越來越會拍」、「他的形象騙了你，這個是有穿的」、「角度抓的超好，手又剛好放在那，只能說pan開大招經營頻道」。（編輯：張嘉哲）

 

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