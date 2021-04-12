一停紅燈就狂吃便當！「背後原因」曝 全場哭暈：太傷了
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 15:27:16
只要是上班族都會有一個固定的用餐時間，能夠與同事一起坐在桌上享用美味的午餐，不過，近日就有網友分享自己的用餐方式特殊，都是在停紅燈的時候吃便當，且只需要三個紅燈就能吃完，其背後原因曝光後，引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「這是我的每天短暫的用餐時間，練就了三分鐘三個紅綠燈吃一個便當」只見貼出的照片中，一名大卡車司機正停紅綠燈，趕緊拿起手中的便當來吃，因為大貨車司機經常需要趕路下貨，沒有太多時間能夠駐足，且大貨車路邊也非常難停車，因此練就出停紅燈必吃便當的習慣。
貼文一出，不少網友紛紛回應「當了送貨司機才知道，一忙起來真沒時間吃飯，曾經包了一個便當，4小時後才開始吃」、「當過大貨車司機都會這樣吃飯，我爸也是這樣」、「司機就是這樣，有時比較操忙時，中午吃飯時間不是沒吃就是買了之後，停紅綠燈時快速扒個幾口」、「有時候很趕的時候，真的沒時間讓你停在路邊爽吃便當還休息，沒做過大卡車司機的人就不要說很危險，我們是停紅燈快速吃個幾口，不是行進間吃」、「跟我爸出車過一次，他真的這樣吃，才知道養家很辛苦....」。
不過，也有不少網友心疼表示「.....這樣很傷胃啊」、「這長期下來會有職業傷害吧，好傷胃」、「真的太傷胃了，食物根本沒辦法消化」、「三分鐘吃一個便當看起來就是狼吞虎嚥，太傷胃了」、「這樣對胃不好啊」、「我以前也覺得吃飽就好，結果後來胃出血，能慢慢吃就慢慢吃吧...」。（編輯：張嘉哲）