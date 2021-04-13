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房市／台南南區運河邊將有新公園　環境加持

財經中心/綜合報導

2021-04-13 18:30:00

台南健康路
▲台南健康路上將有一座新公園，對周邊住宅有加分效果。（圖／NOWnews資料照片）
台南市宣布在南區、安平交界打造佔地2公頃的主題公園，由於地點緊鄰運河，原本就有多座公園，綠地串聯起來將形成更舒適的居住氛圍，對周邊高總價透天別墅，或是平價的中古大樓及透天，將具帶動指名度的效果。

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台南市政府表示，位於南區健康路，原健康市場的公61公園預定地，將變身為佔地2公頃的「大船來了」主題遊戲場公園，今年3月動土，預計2022年2月完工啟用。該土地20年前曾是健康市場，但因逐漸凋零，臨時攤販遷離清空後，規劃作為主題公園；由於該區塊位於南區、安平交界，緊鄰運河，周邊住宅多，未來可結合運河沿線既有的馬雅各長青公園、永華公園、文平公園、瀨口公園，形成完整的綠地系統，也會打造3公里的迴圈散步道，方便居民休憩。

信義房屋金華店店長張榮表示，南區與安平區隔著運河為界，運河兩側的畸零地本就已有4座公園，如今打造占地2公頃的新公園，將是第五座，且是面積最大的一座。不只如此，這塊土地過去是鐵皮搭建的市場，市容與環境沒這麼好，變為公園也算是嫌惡設施消失，對於居住環境再加分。

張榮進一步說明，新的主題公園西側是運河，東側住宅區則有三類型物件，分別是屋齡10年內、總價3000甚至4000萬以下的透天別墅，以及15年內、總價1300至1500萬透天，與20年左右中古大樓；至於南側健康路沿線則多為中低總價中古大樓，目前價格僅約400至500萬左右。公園啟用後，預計周邊物件成交速度都可望加快，尤其公園第一排的中古大樓，價格可望受到帶動。

張榮也觀察，該區段由於公園綠地多，又近觀光勝地安平區，吸引不少退休族群買進；此外，由於往南是安平工業區，往北則到台南市府，因此也有不少一般小資、中產上班族家庭，會選擇該區塊自住，交通往返都很便利。

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