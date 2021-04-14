房市／台南這幾區　新建案帶動中古屋齊漲

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信義房屋金華店店長張榮表示，整體而言，台南市各主要行政區近年來推案量大增，尤其去年房市景氣佳，交易量更為突出。由於新推案價格較高，不僅有帶動周邊中古屋行情的效果，當其交易量攀升，也會稀釋房價基期低的中古屋，在市場上的占比，使整體成交行情跟著往上提高；最明顯例子就是安平區，過去以中古屋為主，新大樓供給量漸增之後，交易量提升，也帶動區域整體行情。
另如東區、永康大橋重劃區，張榮說，本來就是人口密集區域，有其基本自住買盤支撐買氣，加上近1年有南科、平實營區等議題發酵，房價漲幅因而顯著；至於南區，除也有新建案進場，去年許多置產客將手上資金投入房地產市場，就鎖定原本房價基期較低的南區，尤其中低總國宅物件入手，致價格成長幅度較大。
台南市房價漲不停，如今政府祭出房地合一2.0等多項措施打炒房，是否抑制當地漲幅？張榮認為，台南過去置產客買盤不多，占比約在2成以內，去年市場上資金多，的確有成長趨勢，但頂多到3成左右，等於6、7成買方仍以自住剛性需求為主，因此，整體而言衝擊不大。唯要注意的是，因房地合一2.0納入預售屋，部分置產客占比較高的區塊，如高鐵特區，及安南部分重劃區，2個月內可能會有置產客開始拋售，是否衝擊價量，值得關注。