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房市／台南這幾區　新建案帶動中古屋齊漲

財經中心/綜合報導

2021-04-14 18:00:00

台南市房價
▲台南市房價指數連續11季攀升，尤其東區等區域價格漲幅最顯著。（圖／NOWnews資料照片）
官方公布最新一期住宅價格指數，台南市連續11季上升，且過去1年的上升幅度均居六都之冠，其中，又以東區、安平、南區、永康大橋重劃區等區塊價格上漲最明顯。專家指出，近期新建案多，拉抬整體交易行情，再加上受到南科、公共建設議題加持，才使房價漲幅如此顯著。

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內政部公布去年第四季住宅價格指數，台南市較上季上升2.39%，與去年同季相較更上升7.44%，不但過去1年上升幅度都是六都最顯著，且是連續11季上升。分析原因，內政部指出，經濟成長率較去年同期上升，但五大銀行新承作平均房貸利率仍低，加之市場預期房價上漲的心理，持續推升住宅價格；而以台南市來說，房價上漲交易案件主要分布在東區、南區、安平區，以及永康的大橋重劃區。

信義房屋金華店店長張榮表示，整體而言，台南市各主要行政區近年來推案量大增，尤其去年房市景氣佳，交易量更為突出。由於新推案價格較高，不僅有帶動周邊中古屋行情的效果，當其交易量攀升，也會稀釋房價基期低的中古屋，在市場上的占比，使整體成交行情跟著往上提高；最明顯例子就是安平區，過去以中古屋為主，新大樓供給量漸增之後，交易量提升，也帶動區域整體行情。

另如東區、永康大橋重劃區，張榮說，本來就是人口密集區域，有其基本自住買盤支撐買氣，加上近1年有南科、平實營區等議題發酵，房價漲幅因而顯著；至於南區，除也有新建案進場，去年許多置產客將手上資金投入房地產市場，就鎖定原本房價基期較低的南區，尤其中低總國宅物件入手，致價格成長幅度較大。

台南市房價漲不停，如今政府祭出房地合一2.0等多項措施打炒房，是否抑制當地漲幅？張榮認為，台南過去置產客買盤不多，占比約在2成以內，去年市場上資金多，的確有成長趨勢，但頂多到3成左右，等於6、7成買方仍以自住剛性需求為主，因此，整體而言衝擊不大。唯要注意的是，因房地合一2.0納入預售屋，部分置產客占比較高的區塊，如高鐵特區，及安南部分重劃區，2個月內可能會有置產客開始拋售，是否衝擊價量，值得關注。

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