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從來沒改過名！洪鮭魚揭「改名騙局」始末　網：細思極恐

編輯中心/綜合報導

2021-04-14 15:53:52｜2021-04-14 17:15:59

▲有網友在 PTT 八卦版詢問，連鎖迴轉壽司店「壽司郎」為何總是大排長龍，貼文立刻引發網友熱議，更有饕客揭密必吃餐點。（圖／翻攝自壽司郎臉書）
▲壽司郎上月中旬推出只要名字有鮭魚諧音或者同字姓名的人，就能享有優惠的活動，結果引爆改名潮。（示意圖／翻攝自壽司郎臉書）
知名連鎖迴轉壽司店壽司郎在三月中旬時，推出優惠活動，只要名字內含有「鮭魚」兩字者，就可以享用整桌免錢的餐點，結果引爆全台改名潮，而在當時第一個貼文邀約吃爆壽司郎的「洪鮭魚」本人，就出面解釋這一切，甚至驚爆「自己從來沒有改過名字，還有許多網路瘋傳的身分證都是出自他的P圖」，再度引爆話題。

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洪鮭魚在個人臉書表示「我在改名之後，得到了許多關注，網路與現實生活中，討論聲不絕於耳，有人欣賞我的行動力，也有人罵我衝動無知，但因為這個改名，我被Youtuber邀約拍片，被波士頓郵報提及，還有好多私訊塞爆我的臉書說想要跟我一起去吃壽司郎」。

▲當時被網友瘋傳的揪團吃爆壽司郎的貼文，洪鮭魚表示，自己根本就沒改名，身分證也是經過P圖上傳，目的是做社會網路實驗。（圖/洪鮭魚臉書）
▲當時被網友瘋傳的揪團吃爆壽司郎的貼文，洪鮭魚表示，自己根本就沒改名，身分證也是經過P圖上傳，目的是做社會網路觀察實驗。（圖/洪鮭魚臉書）
「但是，我並沒有回覆，因為我根本沒有改名，那個身分證是我P圖P出來的，這是我的實驗！我的網路社會觀察實驗.....」洪鮭魚文末表示「這是他觀察網路、社會的小小心得，自己將會將這些成果舉辦成一個行為藝術展，歡迎想知道怪人腦子裡都在裝什麼的人，請來看看我的個展」。

而在文中，洪鮭魚也透果幾個疑問句來揭露事件真相，包含「網路上最先改名的那群『鮭魚們』，居然是出自同一魚之手？」、「整場鮭魚之亂，居然都只是『牠』策劃的網路觀察實驗？」據《Ettoday》報導，洪鮭魚提到，這些造假的身分證讓不少人信以為真，結果「導致全台破百人真的改名」，整個鮭魚之亂風波是「我的行為藝術作品」，他透過散播假資訊以觀察大眾反應。

▲洪鮭魚揭露這一切真相，並表示要將此次的社會網路實驗辦成個人展覽。（圖/當事人臉書）
▲洪鮭魚揭露這一切真相，並表示要將此次的社會網路實驗辦成個人展覽。（圖/洪鮭魚臉書）
而該臉書貼文曝光之後，不少網友紛紛為之震驚「這心思釣到全台破百隻鮭魚＝＝真的扯」、「如果真的是社會實驗，是最成功不過的吧？有超過百人去改鮭魚欸」、「好可怕的心思....造成全台鮭魚之亂」、「伏筆大師」、「這思路跟鬼一樣」、「細思極恐...跪了」、「對個展很有興趣欸.....好猛」、「台灣多少人被騙得團團轉啊？」、「如果是社會實驗我只能跪了，完全成功」。（編輯：張嘉哲）

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