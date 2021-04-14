冷氣開一下電費暴衝！女大生呆住 內行揭關鍵：一次25元
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 17:33:47
近幾日天氣又開始悶熱起來，尤其到了正中午，全台氣溫狂飆，讓不少人又開啟冬天塵封已久的冷氣，不過說到開冷氣，租屋的小資族最害怕的就是「電費暴增」。近日，就有網友分享自己冷氣明明才開一下，沒想到收到帳單時讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我想問問，一個月電費2150是否太貴？我租屋的地方電一度五塊錢，前陣子因為很熱所以有開冷氣，但是早上起床出門上班時會關掉，以及偶爾放假早上關掉，中午會開一下下」。
「電熱水器一直都是開著的狀態，冰箱也有在使用，電視也是沒有拔插頭，然後因為氣氛燈算夜燈，所以晚上睡覺都會開著，房東傳了電費以後，我立馬把冷氣總開關以及電視插頭拔掉，另外買了小夜燈來用！這電費真的有點驚人，我又不好意思問房東嗚嗚」。
貼文一出，網友紛紛回應「冷氣也沒吹很久，第一，你不是變頻冷氣有可能，另外你的電熱水器可能是關鍵」、「會不會是電熱水器都沒有關的關係」、「我之前夏天幾乎每天開冷氣....後電熱水器是要洗澡前才開，一個月頂多到850而已」、「冷氣看起來吹不兇啊，電熱水器要關啦」、「我之前儲熱式熱水器每天用大概三十分鐘（洗澡前開）就要八九百了，我有算過我洗一次澡就要25元XD還是關熱水器吧，要用再開」。（編輯：張嘉哲）