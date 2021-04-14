時尚是個謎！精品「盤繞戒指」全場看傻：電話線做的？
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 17:39:44
都說流行就像走馬燈，有時候一些走得太前面的設計師，推出的時尚單品實在會讓一般大眾看得一頭霧水。知名精品網購平台「Fartech」上一款當季新品「盤繞戒指」，特殊的設計引發網友熱議。更有許多人直接吐槽，「不就是電話線嗎？」
網紅作家「宅女小紅」今（14）日在個人臉書分享了Fartech這款盤繞戒指的照片，一張是戒指的獨照，一張是模特兒戴在手上的模樣。這款盤繞戒指的外型不能說很眼熟，只能說是和電話線一模一樣，宅女小紅無聲的附上兩個「？？」，精準表達出所有人的心情。而實際前往Fartech官網，可以看到這款盤繞戒指出自義大利品牌「Bottega Veneta」，要價不便宜，更在產品介紹中指出，「如果想要改善你的外觀，這款戒指就是不二選擇」。
笑翻的網友紛紛附上自己玉手與電話線的合照，留言回覆說，「電話線做的戒指，很珍貴」、「我這是義大利設計師sit down please設計的，環環相扣戴好戴滿，絕對不是什麼電話線來著」、「一定要走在時尚的尖端」、「原來我這麼富足」、「這個故事告訴我們，即便你只是一條電話線，也能創造身價的不同」。讓宅女小紅也不禁直呼「看完留言我羨慕上班族，手旁立即有這麼多電話線」，讓大家笑翻。
除了神似電話線，網友也有其他吐槽，「買了那麼久的神奇魔髮圈，一直不知道他也是戒指」、「中午便當首選」、「有錢人樸實無華的小飾品」、「感覺寶雅就買得到」。（編輯：倪浩軒）