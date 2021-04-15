看到蟑螂就想跑！人妻3年「狂搬18間房」　丈夫心累喊離

印度中央邦波帕爾（Bhopal）住了一名對蟑螂十分恐懼的人妻，自從她和丈夫2017年11月成婚後，只要在家中看見小強就會驚聲尖叫，堅決要求要搬離現在的住處，從2018年搬家以來，三年內只要家中一有蟑螂出沒就會用相同理由要求搬家，最終丈夫實在受不了只能尋求法律訴請離婚。

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根據印度媒體《Opindia》、《IndiaTimes》報導，兩人結婚數月後，妻子頭一次在廚房看見蟑螂出沒，當下驚恐得連聲大叫狂逃，一度將丈夫和家人都嚇傻了，在這之後更是拒絕踏入廚房，直言無法住在有小強出沒的房子堅持要求搬家，最終兩人於2018年搬離原居處。

▲印度這名人妻無法克服對蟑螂的恐懼。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

不過妻子對於蟑螂的恐懼卻絲毫未減，這之後的三年只要在家中發現蟑螂就會強烈要求丈夫搬家，兩人前前後後更是更換了18個住處。身為工程師的丈夫認為妻子的問題需要尋求精神科醫師協助，因此跑遍各大醫院甚至包含知名的印度醫學科科學院（AIIMS），但妻子卻拒絕服用任何藥物。

最後兩人只能向專門調解家庭糾紛的BHAI福利協會求助，丈夫認為一再搬家和面對親朋好友的精神壓力讓他不堪負荷，妻子卻表示丈夫絲毫不理解自己的困難，只是想把一切歸咎於精神疾病。協商結果兩人似乎無法達成共識，根據報導指出，丈夫也無奈表示他已經對這段婚姻感到厭倦，將會透過法律走向離婚一途。（編輯：楊智傑）