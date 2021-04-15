屋子太小放不下洗衣機！人妻「妙招」婆媽抖爆：認真的嗎
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 13:37:23
每個人都會希望自己買的房屋又大又寬敞，但現在房價這麼高，多個一坪就要多好幾十萬幾百萬，因此不少人即便買房，也要想辦法把東西妥善分配在有限的房屋空間內。近日，就有網友發現一名人妻因為想要屋子有更大的空間，上網求助洗衣機的擺放位置，沒想到貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛好在社團內看到，有人在徵求鐵工幫忙施作『懸空洗衣機』，這是不是有點狂？」只見貼出的照片，一名人妻在「地方社團」請益「請問這個有人會做嗎？大概多少錢？要白鐵的，要做我框起來紅色的部分，我要放洗衣機」。
貼文一出，網友紛紛回應「這框框可以放洗衣機？開什麼玩笑」、「這是聰明還是笨啊.....看不懂」、「還真會利用空間」、「這樣比較方便不占空間，超強，洗衣機蠻大台的」、「連這樣節省空間的方法都想得到，台北人真的很屌＝＝」、「鳥居人生，想盡辦法節省空間」。
不過，也有不少網友認為「台灣的街景會醜不是沒原因的，真的醜」、「認真的嗎.....洗衣機不是會震動嗎？安全有疑慮吧」、「鐵窗外掛會震動的機器不可能會密合，脫水會很吵」、「比起聲音，我比較擔心這震動會讓螺絲鬆掉，好危險啊」、「震動的東西敢放鐵窗外，真的不怕危險喔？」（編輯：張嘉哲）