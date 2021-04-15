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他約看電影秒被嗆「渣男」！女曝真實想法：不是同一路人

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 17:32:06

電影
▲有一名男網友在網路上認識一位異性，決定提出看電影的邀約，沒想到不但一秒遭到拒絕，更被罵是「渣男」。（示意圖／翻攝Pixabay）
現代人忙於工作，許多民眾也會透過網路來尋求姻緣。就有一名男網友在網路上認識一位異性，決定提出看電影的邀約，沒想到不但一秒遭到拒絕，更被罵是「渣男」，而理由曝光後讓眾多網友無言以對。

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原PO在臉書《爆廢1公社》上分享對話截圖，只見他在對話中開口約女方「你下班後有事情嗎？朋友推薦去看電影，想問你有沒有興趣」，沒想到對方只淡淡回應「呵呵抱歉，我不去，我們還不了解吧」。

當事人被拒絕後也不打算強迫，便回應「沒關係不勉強」，然而對話卻沒有因此結束，女方此時又開口嘲諷「所以你就是這樣『輕易』約女生出來唷？」

▲無辜受氣的原PO貼出化截圖，希望網友能評評理。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
▲無辜受氣的原PO貼出化截圖，希望網友能評評理。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
此時原PO開始疑惑「輕易？不然要什麼情況下才能邀約？」沒想到女方又直接補上一句「呵呵，算了，我們不是同路人，渣男！」不堪受辱的原PO也反擊「約看電影就是渣男？」女方最後也嗆明：「對，心裡有數就好，滾」。

完整對話曝光也引發討論，不少人紛紛直呼「看電影也渣男，現在門檻變真低」、「她是不是腦補看完電影就是要去做壞事？」、「想拒絕沒關係，沒必要罵人吧？」；另外也有人分析「如果是站在女生角度，感覺對方完完全全的對你沒有興趣」、「我猜是女生爸爸回的」。（編輯：潘毅）

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