護士喊「幫兒子扶一下」媽媽臉秒垮！隔壁床偷聽真相笑炸
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 17:09:20｜2021-04-15 17:09:32
醫院裡面因為是公共空間，所以通常病房內都會特別的安靜，所以常常也能夠聽到隔壁床的動靜，以及護理師定期來檢查病人狀況的景象。近日，就有網友分享自己在醫院照顧家人的時候，意外聽到隔壁床護理師與病人的對話，讓他憋笑到不行，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」指出「在醫院雖然很無聊，可是我剛剛忍不住笑到肚子痛，隔壁床的護士跟病人家屬說『等等要下去開刀囉！再麻煩媽媽扶一下兒子』，結果隔壁床的女生突然就安靜了五秒，接著病人突然說『他是我女朋友....』護理師尷尬到連忙道歉」。
隔壁床的女朋友直接說「我心裡好受傷啊....」，原PO聽完表示「靠X！說家屬不就一舉兩得了，講得人家女朋友心靈創傷，真的要笑翻，只能說護士真的很壞餒！」
貼文一出，網友紛紛回應「發文沒有附照片不給過，想看怎麼樣的女朋友會叫媽媽」、「想知道媽媽級的女朋友長怎樣＝＝」、「護理師超爆笑，要是我聽到我會忍不住」、「護理師真的不要不清楚別人的關係，就不要亂加稱謂，才不會造成別人的困擾」、「老到像媽媽？護理師的眼睛太糟了吧」、「真的很逗趣...」、「之前也被誤會是男友的妹妹之類的，真的很有趣」。（編輯：張嘉哲）