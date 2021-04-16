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逛好市多遇2大媽「盯車狂看」！內行秒懂暗黑真相：氣死

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 13:58:14

▲好市多涼麵竟暗藏「謎樣數學題」。（圖／公關照片）
▲好市多近幾年在台灣超夯，是不少人愛逛的賣場之一。（示意圖／公關照片）
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮；今（16）日上午，一名網友在臉書表示，他到好市多賣場購物完準備回停車場，卻見有兩位大媽盯著他的愛車狂看，心想「我的車這麼帥一直看嗎？」回家後才發現原因，令他崩潰不已。

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原PO在臉書社團《Costco好市多商品消費心得分享區》表示，今天早上10點多，他到好市多購物完，準備回停車場上貨，竟發現兩位大媽一直盯著他的車來回看，心想「我的車這麼帥一直看嗎？」

原PO回家後才驚覺，原來是車上被刮了2、3道白色的痕跡，無奈的說「嗯，這麼大的停車格也會中，難怪兩位大媽看到我開車門，烙跑的速度像在跑百米一樣」。

▲原PO的車上被刮了2、3道白色的痕跡。（圖／翻攝自臉書《Costco好市多商品消費心得分享區》）
▲原PO的車上被刮了2、3道白色的痕跡。（圖／翻攝自臉書《Costco好市多商品消費心得分享區》）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，有內行網友一看秒懂「會啊！推車撞的，空間留越大，有人會推推車從兩車格中間穿越得不亦樂乎」；其他網友則紛紛撻伐「好市多真的一堆不會開車的啊！連推車都可以擦到車！氣死！經驗者路過」、「真的很過分」、「馬上記下車牌才對，報案處理」、「發現奇怪的舉動還是錄影保險」，也有網友安慰原PO「看照片是表面而已，應該可以處理」。（編輯：賴詠璿）

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