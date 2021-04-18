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房市／搬家打包太累？專家教撇步更省力

財經中心/綜合報導

2021-04-18 08:30:00

搬家
▲預備搬家前，應先準備好打包所需的箱子、緩衝材料。（圖／誠品提供）
搬家費時費力，專家傳授幾招撇步，讓你用對方法、輕鬆搬新居！事前準備階段，要蒐集適合的包裝材料，如紙箱、大型塑膠袋，以及防震緩衝材料等；進入整理與打包階段時，則建議先「斷捨離」不需要的物品，接著打包較不常用，或季節性用不到的物品，最後再集中精力把剩下物品一次打包完成，過程中還要注意分門別類，以便日後歸位。

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信義居家表示，確定要搬家後，不妨先蒐集包裝材料，包括留下網購的紙箱、向附近商家賣場索取舊紙箱，或者購買大型塑膠袋等，積少成多，待真正開始打包，就有足夠的箱子可以容納物品。另外，難免有易碎或貴重物品，建議也要蒐集舊報紙或雜誌、保麗龍、氣泡紙、瓦楞紙版、舊衣物等，可用來防震緩衝的材料。

進入打包整理階段，信義居家提醒，若是全家搬到新居，最好在搬家前1個月開始規劃，或是人手足夠，也建議提前1至2星期開始規劃。

首先，應先「斷捨離」不需要的物品，既可節省整理打包的份量，也能確保新居不要塞進多餘物品。其次，建議從當下不需要使用的物品先開始打包，包括與目前季節不符的衣物、寢具、餐具、裝飾品、玩具與紀念品等；進入最後階段時，再一次打包剩餘的物品，且建議盡量集中時間與精力一口氣整理，避免生活作息紊亂。

要注意的是，打包過程也要注意分門別類，以便搬到新家後歸位方便。信義居家舉例，應依物品類別與重要性加以分類，例如貴重物品隨身攜帶，書籍與雜誌裝小箱避免過重，衣物及寢具按季節收納，小型電器與電腦裝一箱，3C與其他易碎物品另一箱，並塞進緩衝材料避免物品摩擦、破損。

為了讓搬家者更從容，信義居家提供專人打包、一般搬家（消費者自行打包後，由搬家公司於約定時間搬遷至新地點）、精緻搬家（搬家公司協助打包、搬遷、物品定位上架）、專業搬家（搬運特殊儀器、珍藏物件等）等服務，若搬家期間有物品清運或暫時倉儲儲物需求，也可預約協助。此外，更從即日起至6月30日推出活動，免費到府評估搬家費用外，凡搬家簽約9折後滿5000元，即贈送10個全新紙箱。

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