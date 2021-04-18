房市／搬家打包太累？專家教撇步更省力

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進入打包整理階段，信義居家提醒，若是全家搬到新居，最好在搬家前1個月開始規劃，或是人手足夠，也建議提前1至2星期開始規劃。
首先，應先「斷捨離」不需要的物品，既可節省整理打包的份量，也能確保新居不要塞進多餘物品。其次，建議從當下不需要使用的物品先開始打包，包括與目前季節不符的衣物、寢具、餐具、裝飾品、玩具與紀念品等；進入最後階段時，再一次打包剩餘的物品，且建議盡量集中時間與精力一口氣整理，避免生活作息紊亂。
要注意的是，打包過程也要注意分門別類，以便搬到新家後歸位方便。信義居家舉例，應依物品類別與重要性加以分類，例如貴重物品隨身攜帶，書籍與雜誌裝小箱避免過重，衣物及寢具按季節收納，小型電器與電腦裝一箱，3C與其他易碎物品另一箱，並塞進緩衝材料避免物品摩擦、破損。
為了讓搬家者更從容，信義居家提供專人打包、一般搬家（消費者自行打包後，由搬家公司於約定時間搬遷至新地點）、精緻搬家（搬家公司協助打包、搬遷、物品定位上架）、專業搬家（搬運特殊儀器、珍藏物件等）等服務，若搬家期間有物品清運或暫時倉儲儲物需求，也可預約協助。此外，更從即日起至6月30日推出活動，免費到府評估搬家費用外，凡搬家簽約9折後滿5000元，即贈送10個全新紙箱。