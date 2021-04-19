房市／別再看點燈率 3招辨重劃區是鬼城
財經中心/綜合報導
2021-04-19 08:00:00
重劃區若仍在初期發展，生活機能不足，甚至遷入人口不多，被大眾稱為鬼城，許多人找房時甚至會以夜晚大樓點燈率來判斷重劃區的入住情形，不過專家認為，隨著工作與生活型態改變，點燈率的準確性有待商榷，反倒建議要以3樣官方數據包括人口移入、低度使用用電住宅、是否有滿額學校等來判斷重劃區的發展程度最為準確。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，三個指標可以判斷重劃區是否已擺脫鬼城封號，第一，看人口移入的數量，縣市政府的民政局可以查詢設籍人口，第二，可查詢內政部的低度使用電住宅的數據，當該地區入戶籍數持續增加，低度使用電率持續降低，就代表著該區居住人口為正成長。
第三則看是否有滿額學校、新設學校，通常國小學童的就讀都有劃分學區，也需有明確的居住事實，而國小生因都還需要家長接送，多會就近就讀，較少外地就讀，因此以此指標判斷重劃區入住情形，是滿確實的評估指標。
許多人會晚上至重劃區走一圈，以點燈率來判斷鬼城的入住率，但徐佳馨認為，這樣的方法不太準確，例如林口新市鎮或是淡海新市鎮的居民，若從北市上班地點通勤回到家都已晚上8、9點，肉眼衡量容易失真。
信義房屋濱海捷運店店長李世堯也補充，由於現代人生活習慣及工作型態改變，點燈率準確度有待商確。重劃區的發展性建立在交通及生活機能上，若是這兩點都到位，居住人口也會隨著移入，第一，可以觀察重劃區及周邊是否有重大公共工程計畫，如捷運、輕軌、大橋或是運動中心、行政中心及學校等，可以從縣市政府網站上查詢到資訊與建設進度，第二來是看有無大型賣場或是知名連鎖店如麥當勞、星巴克等在此展店。