房市／名下沒房子就是首購 房貸優惠仍看這
財經中心/綜合報導
2021-04-19 08:30:00
PTT有網友PO文分享，幾年前第一次買房，去年賣掉後買新房，竟仍符合「首購」資格，這才發現原來首購並非一生只有一次機會，而是購屋時名下沒有房子，就擁有「首購」資格。房市專家說明，「首購」非指第一次購屋，而是指購屋時「名下沒有房子」的狀態；一般而言，銀行通常認為首購買方較單純，願意給予較好的貸款條件，但最終仍要視個人信用、資產狀況而定。
首購看字面上意思，似乎是指第一次買房，但信義房屋企研室專案經理曾敬德說明，實際上是指名下沒有任何房子的買方。過去房貸利率比較高的時期，政府針對名下沒有房子的買方，推出利率較低的優惠房貸專案，因此擁有首購身份，購屋負擔會降低不少；但如今房貸利率築底，有沒有使用政府的優惠專案變得差異不大，甚至部分民營銀行房貸方案的利率還更低，建議首購族可以多方比較。
曾敬德進一步說明，首購資格買方申辦房貸最大優勢在於，對銀行而言，這類型多屬於自住型買方，只要信用、收入、資產等狀況正常，被「倒帳」風險不大，因此多半很願意放款，且會給予不錯的條件，如利率低、成數高、有寬限期等；相反的，若是名下有多戶房屋的申貸者，銀行可能認為屬投資置產客，或是有還不出房貸的風險，貸款條件或許相對較差。但無論如何，最後仍要回歸申貸者本人的信用狀況及個人條件而定。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡另說明，首購是指名下沒有房子的買方，也就是說，即便名下房子是繼承或是受贈得來，自己並沒有買過房子，同樣不符合首購資格。特別要注意的是，政府有推出安心成家購屋優惠房貸專案，但因鎖定「無殼族」，因此除了申貸者本身名下不能有房子，配偶及未成年子女名下也都不能有房子，才符合資格。