NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

為何一堆人堅持拿iPhone？用戶曝「神優勢」：光這點就贏

編輯中心/綜合報導

2021-04-17 10:33:54

▲iPhone拿掉耳機孔是敗筆？使用者吐心聲，2關鍵理由曝光。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲iPhone在現今的市占率非常高，不過也有網友好奇iPhone都沒有缺點嗎？（示意圖／翻攝自pixabay）
隨著科技的進步，各種新型的手機不斷研發、創新，其最主要運作的手機系統分別為安卓以及iPhone的iOS系統，而其中iPhone的銷量成績在台灣一直穩居之冠，市占率非常高。對此，就有網友討論「iPhone真的都沒缺點嗎？」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「大家都說iPhone有很多優點， 那iPhone有沒有缺點呢？很多用iPhone的人應該會發現iPhone的缺點吧？一人來講一個iPhone的缺點吧！有沒有iPhone的缺點的八卦呢？」

▲現今有不少人都是使用iPhone，就能國中、國小的學生也都人手一支。（示意圖／取自unsplash）
▲現今有不少人都是使用iPhone，就能國中、國小的學生也都人手一支。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，不少安卓用戶紛紛回應「太貴啊」、「真的賣太貴，而且都比對手低一階」、「瀏海真的不好看」、「沒有所謂中高階之分，通通是高價位手機」、「安卓有分中高階，iPhone沒有，都賣很貴」、「沒指紋辨識的機款很麻煩」、「wifi分享也超爛，常常連不到」、「遊戲課金的蘋果稅，算起來還滿貴的」

不過，也有不少蘋果用戶表示「耐用到用幾年都賣得出去」、「用好幾年不會壞，真的太強」、「太耐用，很難換新機」、「二手機很好脫手，這點安卓真的比不上」、「二手機真的比安卓好脫手很多」、「iPhone的本體不就是好脫手嗎？」（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

繼續作答
你最怕哪款演藝圈小三？

你最怕哪款演藝圈小三？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
9.09%90.91%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.45%84.55%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀