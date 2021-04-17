為何一堆人堅持拿iPhone？用戶曝「神優勢」：光這點就贏
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 10:33:54
隨著科技的進步，各種新型的手機不斷研發、創新，其最主要運作的手機系統分別為安卓以及iPhone的iOS系統，而其中iPhone的銷量成績在台灣一直穩居之冠，市占率非常高。對此，就有網友討論「iPhone真的都沒缺點嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「大家都說iPhone有很多優點， 那iPhone有沒有缺點呢？很多用iPhone的人應該會發現iPhone的缺點吧？一人來講一個iPhone的缺點吧！有沒有iPhone的缺點的八卦呢？」
貼文一出，不少安卓用戶紛紛回應「太貴啊」、「真的賣太貴，而且都比對手低一階」、「瀏海真的不好看」、「沒有所謂中高階之分，通通是高價位手機」、「安卓有分中高階，iPhone沒有，都賣很貴」、「沒指紋辨識的機款很麻煩」、「wifi分享也超爛，常常連不到」、「遊戲課金的蘋果稅，算起來還滿貴的」
不過，也有不少蘋果用戶表示「耐用到用幾年都賣得出去」、「用好幾年不會壞，真的太強」、「太耐用，很難換新機」、「二手機很好脫手，這點安卓真的比不上」、「二手機真的比安卓好脫手很多」、「iPhone的本體不就是好脫手嗎？」（編輯：張嘉哲）