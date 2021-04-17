手機響了接起來幹嘛不講話？眾揭「真實理由」：你沒有嗎
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 12:54:59
科技發達的現今，人手一機的時代早已見怪不怪，而通常如果有人打電話來，接起來第一句通常是「喂」，但你是否發現自己現在常常接電話都不講話，等對方開口才會應答呢？近日，就有網友討論「現在大家接電話都不講話的？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我在補習班打工啦，就是一直打電話的那種，我發現現在年輕人都很糟糕欸，電話接起來都不出聲是怎樣？正常電話禮儀不是接起來先說『喂，你好』 這樣嗎？不出聲真的讓人超火大的欸，你不出聲我怎麼會知道電話到底接通沒，現在是沒有人在教電話禮儀嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「看到不認識的電話就看他要講啥啊，現在一堆詐騙，你是沒有接過嗎？」、「看到不知名來電本來就會有戒心啊」、「一堆詐騙，信貸車貸，每通都來要錢，當然先敵不動我不動」、「不知名來電不出聲滿合理吧，怕對方是詐騙，先有戒心一點」、「我不確定的號碼，接了不會講話，願意接聽就是我最大限度」、「你打陌生電話，對方有同意你取得他的電話號碼嗎？你才真的沒禮貌」。
也有網友專業分析表示「現在用手機號碼加聯絡人本來就比較少，像我電話簿就只有家人跟幾個朋友，大多數都已經用社群，像是LINE那些，打來會直接顯示名字知道是誰，沒加入通訊錄的號碼打來當然先看看是誰，表明來意之後再決定要不要跟他對談，何況現在詐騙一堆，只要聽到就馬上掛，連跟他說喂都不用好嗎！」（編輯：張嘉哲）