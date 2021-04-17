NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

手機響了接起來幹嘛不講話？眾揭「真實理由」：你沒有嗎

編輯中心/綜合報導

2021-04-17 12:54:59

▲若是表達「打電話」的動作，許多人都習慣比出「6」的手勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲你是否有發現常常接起電話時，自己不會主動向對方問好呢？（示意圖／翻攝自Pixabay）
科技發達的現今，人手一機的時代早已見怪不怪，而通常如果有人打電話來，接起來第一句通常是「喂」，但你是否發現自己現在常常接電話都不講話，等對方開口才會應答呢？近日，就有網友討論「現在大家接電話都不講話的？」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「我在補習班打工啦，就是一直打電話的那種，我發現現在年輕人都很糟糕欸，電話接起來都不出聲是怎樣？正常電話禮儀不是接起來先說『喂，你好』 這樣嗎？不出聲真的讓人超火大的欸，你不出聲我怎麼會知道電話到底接通沒，現在是沒有人在教電話禮儀嗎？」

▲網友討論為何很多人接電話後，都不會先講話。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友討論為何很多人接電話後，都不會先講話，這舉動讓他感到不解。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「看到不認識的電話就看他要講啥啊，現在一堆詐騙，你是沒有接過嗎？」、「看到不知名來電本來就會有戒心啊」、「一堆詐騙，信貸車貸，每通都來要錢，當然先敵不動我不動」、「不知名來電不出聲滿合理吧，怕對方是詐騙，先有戒心一點」、「我不確定的號碼，接了不會講話，願意接聽就是我最大限度」、「你打陌生電話，對方有同意你取得他的電話號碼嗎？你才真的沒禮貌」。

也有網友專業分析表示「現在用手機號碼加聯絡人本來就比較少，像我電話簿就只有家人跟幾個朋友，大多數都已經用社群，像是LINE那些，打來會直接顯示名字知道是誰，沒加入通訊錄的號碼打來當然先看看是誰，表明來意之後再決定要不要跟他對談，何況現在詐騙一堆，只要聽到就馬上掛，連跟他說喂都不用好嗎！」（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
8.45%91.55%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.68%84.32%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀