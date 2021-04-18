屋主改造創意信箱！網細看「外型」秒笑：連外送也可以放
編輯中心/綜合報導
2021-04-18 15:18:12
雖然現在科技進步，許多信件都已經電子化，但還是有些資訊需要由傳統信件傳遞。近日，就有網友分享，他在路邊看到一個信箱，走近一看，才發現是「信箱」被改造的，讓他相當驚艷，照片曝光後，網友們也紛紛笑翻，並直呼「屋主根本是生活智慧王」。
原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，只見照片中有一戶人家，欄杆上有個白色方形物體，上頭還寫著「信箱」二字，不過仔細一看，才發現這個「信箱」竟是用廢棄烤箱改裝的，讓他忍不住說「你表面上看他是一個家庭用小烤箱，但其實他是個信箱」。
許多網友也紛紛笑虧，「這是Hotmail 吧」、「唉唷！升級版的信箱」、「內建自動辨識系統，要繳錢的一律烤熟燒毀」、「寄過去冷凍蝦，結果領的時候已經烤好了」、「表面上看起來是信箱，其實是給路上的小孩烤麵包用的」、「這樣下班回家就有熱騰騰的信可以看了」、「風吹日曬雨淋後，信件依舊完好無損」、「外送也可以放進去」。
另外，也有不少人讚嘆，「廢物利用，其實很實用也再次賦予舊東西的新功能，很棒」、「蠻可愛的，回收再利用」、「環保再使用，沒問題」、「很環保，廢物利用」、「請收下我的膝蓋」、「哈哈⋯太神奇了」、「物盡其用，很棒」、「屋主根本是生活智慧王」。（編輯：許智超）