聽Spotify抖內音樂人！他刷卡後傻眼「是美金」：月薪掰

許多年輕人愛用的聽歌APP「Spotify」近期推出了捐款給音樂人的新功能，不過此項目才剛釋出就惹出爭議，對此，就有一名網友捐了1000元給喜歡的音樂人，豈料後續被扣款才知「是美金而非台幣」，就這樣噴了1000美元（約新台幣2萬8270元）。





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該名網友在PTT以「用spotify不小心捐了1000鎂，大家請小心」為題發文，表示Spotify新出一項功能「MusiCares」，使用者可以捐款給音樂人以表支持，至於金額則沒有限制，「於是我就想說支持一下喜歡的音樂人，沒想到它上面的幣值是美金不是台幣」。





▲一名Spotify用戶日前捐款給音樂人，豈料一刷卡才驚覺「是美金」，讓他超傻眼。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，掀起熱議，「...扯，可以退吧」、「嗚嗚，我連一千鎂都刷不過QQ」、「幫你寫個慘字，試著去退看看吧」、「全英文頁面就不太可能是台幣啦，不過還是祝你退款成功」、「2萬8，你好有錢喔，幫QQ」、「大部分台灣人一個月的月薪...」、「夠盤...USD1000都已經可以買電腦了」。





對此，原PO也在留言處提到，因為MusiCares的捐款網站是獨立於Spotify之外，而他過去所使用國外網拍時，網站都會根據地區自動更換幣值，所以他以為MusiCares上的價錢也已經自動更換成台幣，便直接刷下去，「那個網站其實獨立於spotify外，已經寫信要求退款，但勢必要來來回回，好麻煩」。（編輯：郭佩蓉）



