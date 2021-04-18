NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

聽Spotify抖內音樂人！他刷卡後傻眼「是美金」：月薪掰

編輯中心/綜合報導

2021-04-18 15:32:52

▲一名Spotify用戶日前捐款給音樂人，豈料一刷卡才驚覺「是美金」，讓他超傻眼。（示意圖／取自unsplash）
▲一名Spotify用戶日前捐款給音樂人，豈料一刷卡才驚覺「是美金」，讓他超傻眼。（示意圖／取自unsplash）

許多年輕人愛用的聽歌APP「Spotify」近期推出了捐款給音樂人的新功能，不過此項目才剛釋出就惹出爭議，對此，就有一名網友捐了1000元給喜歡的音樂人，豈料後續被扣款才知「是美金而非台幣」，就這樣噴了1000美元（約新台幣2萬8270元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「用spotify不小心捐了1000鎂，大家請小心」為題發文，表示Spotify新出一項功能「MusiCares」，使用者可以捐款給音樂人以表支持，至於金額則沒有限制，「於是我就想說支持一下喜歡的音樂人，沒想到它上面的幣值是美金不是台幣」。

▲一名Spotify用戶日前捐款給音樂人，豈料一刷卡才驚覺「是美金」，讓他超傻眼。（示意圖／取自unsplash）
▲一名Spotify用戶日前捐款給音樂人，豈料一刷卡才驚覺「是美金」，讓他超傻眼。（示意圖／取自unsplash）
原PO接著說道，而且也沒有標示清楚，所以當下他就直覺認為1000元為台幣，「就這樣我噴了1000美元」，目前原PO已向客服反映，但他也很無奈，「不知道（錢）要不要的回來」，也不忘在文末提醒民眾捐款錢要看清楚幣值，「大家使用上請小心」。

貼文一出，掀起熱議，「...扯，可以退吧」、「嗚嗚，我連一千鎂都刷不過QQ」、「幫你寫個慘字，試著去退看看吧」、「全英文頁面就不太可能是台幣啦，不過還是祝你退款成功」、「2萬8，你好有錢喔，幫QQ」、「大部分台灣人一個月的月薪...」、「夠盤...USD1000都已經可以買電腦了」。

對此，原PO也在留言處提到，因為MusiCares的捐款網站是獨立於Spotify之外，而他過去所使用國外網拍時，網站都會根據地區自動更換幣值，所以他以為MusiCares上的價錢也已經自動更換成台幣，便直接刷下去，「那個網站其實獨立於spotify外，已經寫信要求退款，但勢必要來來回回，好麻煩」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
36.16%63.84%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
17.21%82.79%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀