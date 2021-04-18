台北不大卻有18夜市！他疑惑「有需要嗎」 在地人曝關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-04-18 17:47:15｜2021-04-18 17:57:04
台北市是台灣的政經中心，人口密度更是全台最高，因此也衍伸出不少商圈、夜市。就有網友好奇，跟其它縣市比台北占地不大卻有著10多個夜市，「真的需要這麼多嗎？」隨後也有在地人點破關鍵原因「外食人口加上觀光客，絕對足以支撐」。
原PO在PTT上好奇發文提到，台北市光是大同區、萬華區、大安區就各有三個夜市，其他地方一加就已有十幾處夜市。「反觀其他縣市，明明面積比台北大上許多，但夜市數量就沒有那麼密集，甚至也不是天天營業，北市真的需要這麼多夜市嗎？」
事實上台北知名的夜市商圈包含士林的士林夜市；大同的寧夏、延三、大龍街夜市；大安的臨江街、師大、永康街夜市；中山的遼寧街、雙城街夜市；內湖的737巷；萬華的華西街、萬華夜市；信義的林口街、五分埔；松山的饒河街夜市；北投的石牌、北投夜市等18處。
問題曝光後立刻有在地人點破關鍵，「台北的旅遊就是靠夜市」、「人口密集，有多少人就有多少市」、「就外食人口多啊」、「那些老夜市是有人跟店家聚集才變夜市的，這種才好吃」、「寧夏好吃隨便選一間都不會雷」、「它們會存在就是那裡的經濟足以撐起10個夜市」。（編輯：潘毅）