為何「麵疙瘩」越來越少見？老饕揭暗黑祕辛：太考驗店家
編輯中心/綜合報導
2021-04-18 23:44:41
台灣日常生活中常見的主食為米飯、麵類，不過就有網友發現，雖然麵店各處都有，但有販售「麵疙瘩」品項的卻越來越稀有，不禁疑惑背後原因為何？隨後也有老饕吐露背後的祕辛。
原PO於論壇PTT上發文提到，「麵疙瘩那麼好吃怎麼普及率這麼低？以前小時候沒吃過，第一次看到還以為是衛生紙掉進去湯裡，結果一吃愛上，又彈牙又涮嘴，但後來發現外面根本沒有幾家店有賣」。
原PO也不禁產生疑惑「為什麼麵疙瘩那麼好吃的品項，卻在外面的麵店、小吃店甚至餐廳，都如此罕見呢？」；部分人也深有同感回應，「勁道好吃，我也覺得很罕見，可惜了」、「外省麵店比較有，小時候很討厭，最近卻覺得很好吃」、「吃過扎實有彈性的，好吃」。
問題也立刻釣出不少老饕分享看法「因為不好煮，其實很容易雷，要煮透比較耗火，出餐也會相對慢，路邊小吃麵攤自然就不會賣了」、「費時費工，賣這個根本吃力不討好」、「這品項好吃跟難吃的店超明顯」、「前陣子做過，真的會捏到手抽筋，最後就隨便亂捏」、「現在外省餐廳都少了，又費工要煮的好吃不容易」、「純手工的才好吃，吃的人少，又加上費工所以沒人要做」、「早期老兵的那真是好吃，現在一堆味道都不對」。（編輯：潘毅）