好市多買2瓶牛奶回家崩潰！「真實理由」媽認了：我也是
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 12:37:50
美式賣場好市多因為物美價廉，加上時不時都會推出新產品的緣故，深受不少家庭主婦喜愛，近日，就有網友分享自己去好市多購買牛奶時，卻發現包裝上面的有效期限只剩下十天，讓她非常傻眼，結果貼文釣出大批苦主表示「我也是」。
原PO在「好市多商品經驗分享說」貼文指出「去逛好市多那天是4月9號，結果賣的牛奶保存期限只到4/19, 我不太懂明明保存期限有70天，但是放在架上的牛奶都只剩下10天而已，從出廠到上架要漂60天？本來想抱一箱走，但是10天大概只能喝掉兩瓶，想想還是算了。」
「大老遠跑來買便宜的牛奶，自然是希望一趟多拿幾瓶，來回大約1小時，如果每次來都只能帶兩瓶，那考量時間成本下，專程跑一趟好市多買牛奶並不划算」貼文一出，網友紛紛回應「我也第一次遇到，4/10買到保存期限到4/16的鮮奶，還照慣例買了6瓶，結果到期發現還有兩瓶半＝＝」、「我以為只有我有這問題，買過剩下8天的....」、「明明可以保存很久，但一下就到期了，冬天喝得慢很可惜」、「真的！以前買都還有一個月以上的效期，前一陣子只剩3個禮拜，這一次買到的只有10天」。
而對於網友提出質疑表示好市多是否上架「即期品」販售，好市多出面回應「這款牛奶是從美國進口，採用船運方式來到台灣，自從新冠疫情開始，全球的海運狀況相當混亂，這一年來商品的到貨日期無法掌握，才會導致架上都是有效期限短的牛奶，也就是說它的有效期限幾乎都已經在海上度過，敬請民眾見諒」。（編輯：張嘉哲）