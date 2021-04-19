疫苗到貨量若爆炸？指揮中心：掌握數量及施打規畫
記者張志康/綜合報導
2021-04-19 15:36:33
衛福部長陳時中今（19）日上午在立法院備詢時，國民黨籍立委徐志榮質疑，若下波新冠疫苗大量到貨，國內將如何消化、施打？陳時中指出，若一次送來的疫苗量大到台灣無法消化，將不會收。對此，指揮中心發言人莊人祥下午表示，這關係疫苗到貨的數量及效期，若到貨的數量超過施打規畫，且效期不足，才可能會不收到貨疫苗。
莊人祥指出，如果疫苗送貨量太多，短期之內沒辦法立刻施打，會面臨效期問題，就會有類似困難，所以如果最近要送疫苗，會了解數量和效期，去評估是否可以施打完畢，可能會請對方提供更長一點的效期或是分批運送。
對於台北各醫學中心預約自費施打新冠疫苗爆滿一事，莊人祥指出，初步釋出的1萬劑疫苗預計提供5000人完整接種2劑，若5000個名額很快額滿且公費疫苗仍有餘裕，會視情況再釋出，盡量滿足自費接種需求，目前看來開放接種的頭幾天預約狀況滿踴躍，後續會再做觀察。
另外，莊人祥也表示，近來有部分民眾反應，有些醫院會規定一次預約要10人才施打，現在會把相關規定放鬆，主要原因是先前施打經驗，每一瓶平均可施打10.6、10.7人，有些醫院湊不到10個人，導致有民眾到門診卻無法施打，因此也討論出彈性做法，如果當天醫院只開一瓶，至少要有8人接種，最後一瓶至少要有6人接種，讓疫苗接種效率維持穩定。