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６招改善足底筋膜炎！醫：室內拖鞋支撐力也要夠。

今健康

2021-04-19 19:30:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
文／龍合骨科診所院長 游敬倫醫師

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足底筋膜炎的典型症狀是足跟前端疼痛，特別是睡了一整晚後，剛下床那一剎那，疼痛往往最為嚴重；等多走幾步後，轉為較輕微的痛。這可能是因為一段時間沒有承重的筋膜突然拉緊所致。一般女性發生率大約是男性的兩倍。過去足底筋膜多發生在 40 歲以上，但現代人可能運動不足，20 歲發生足底筋膜炎，已經比比皆是了。

症狀

跟骨的前方常是壓痛點，疼痛可能沿著筋膜往前擴展到腳弓，甚至向前到趾蹠關節。部分患者合併形成跟骨骨刺，較不容易治療。

好發族群

長途步行者、久站者、赤腳走路者（在泥土地上走路例外）、穿平底鞋或拖鞋跑步者、下肢很少運動的人、突然間跑去打沙灘排球的人。

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預防

● 避免上述容易引發的因子，包括赤腳走路等等。● 選擇能對足底弓有適當支撐保護的鞋，包括外出鞋及室內拖鞋。有些人外出鞋不錯，但在居家室內穿著毫無保護或支撐力的拖鞋，仍然很容易罹患此疾。

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正確治療

● 有紅腫發炎者冰敷，無者熱敷。熱敷要做到小腿肚以上，使小腿肌肉一併放鬆。● 藥物治療：包括非類固醇消炎藥及肌肉鬆弛劑。● 物理治療：如熱療、水療、電療、超音波，以及足底筋膜按摩。如果前述治療仍然無法改善，可考慮體外震波治療（ESWT）。● 利用小腿與足底雙重伸展運動，使筋膜獲得延展與強化，減輕其壓力與發炎。● 必要時可進行局部注射，如非類固醇消炎藥、類固醇（儘量少打）及增生療法製劑。● 選擇合適的足墊，保護足底足跟，增加對足弓的支撐。

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訓練強化

● 平時多做小腿及足底之伸展及肌力訓練，提升柔軟度與耐力。● 適當選用足墊，注意平時之保護保養，減少足跟骨刺及足底筋膜纖維化的機會。

為什麼會罹患足底筋膜炎？

人體的足底有三個腳弓，維持足底良好的彈性及避震效果，包括「外側縱弓」、「內側縱弓」與「橫弓」，依照各自結構，將我們足底落地的能量做轉換，成為行走跑步時的推力。另外，依足弓的高低，一般也分為高足弓、中足弓與扁平足。

過去人們走在泥土地上，腳弓的結構正是順應泥土地演化而來，然而現代人每天都踩在堅硬的路面或地板石材上，足底筋膜不但得不到鍛練，更容易受傷退化，連帶著足跟的脂肪墊也提早萎縮了。



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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