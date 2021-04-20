撞倒摩托車他塞1500獲萬讚！車主感動 內行精算喊虧大了
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 08:32:36
有騎車、開車的人都一定遇過，常常我們將愛車停放在路邊停車格時，回來卻發現自己的車出現莫名的刮痕，甚至是後照鏡碎裂的情況。近日，就有一名女網友分享自己將機車停在機車格內，但回來時卻發現後照鏡被撞壞，不過，該名肇事者卻有留下紙條，並且將紙條摺成信封，並在裡面塞了1500元，貼文引發討論。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「前幾天停放在路邊的機車被撞倒，後視鏡斷掉、機車有些磨損，當事人留了張紙條，是摺成紙袋的樣子，裡面放了一千五百元，只能說，這年頭肯如此負責的年輕人，值得讚賞」。
只見貼出的照片中，該名肇事者寫下「不好意思，剛剛A到你的車，請您原諒我的不小心」並且留下自己的姓名以及電話。貼文一出，馬上吸引破萬網友按讚留言「哇！竟然有這種事，我上次停車回來後照鏡碎裂，什麼都沒有」、「怎會有這麼好康的事情....怎都沒遇過」、「遇過被倒車，但根本連張紙條的影子都沒有」、「好難得遇到這種負責任的人」、「太神扯了，竟然有人會留紙條跟錢，了不起」、「1500不夠修車我也認了，了不起的人」。
不過，也有內行網友表示「以市售後照鏡價格350來看，後照鏡就要七百，加上車殼磨損的部分，維修費也要1200~1800」、「後照鏡就大概700~800，車殼磨損也要維修的話，一千五是不夠的，還是虧本」。（編輯：張嘉哲）