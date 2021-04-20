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公司不用LINE！「真正聯絡手法」女嫌空虛　過來人反羨炸

編輯中心/綜合報導

2021-04-20 11:29:18

▲LINE驚傳大當機。（圖／翻攝LINE官網）
▲一名女網友到了新公司工作，卻發現同事聯絡都不使用LINE，讓她感嘆「沒什麼歸屬感的感覺！」（示意圖／翻攝LINE官網）
近幾年來隨著科技逐漸蓬勃發展，加上智慧型手機的出現，許多人開始都會透過社群軟體來進行交流、聯絡。不過，就有一名女網友到了新公司，卻發現同事聯絡都不用LINE，讓她感嘆「沒什麼歸屬感的感覺...令人覺得有點無聊」。但不少過來人一看，反而羨慕直喊「超棒的！」

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原PO於PTT上發文，表示最近到新公司工作，而現職公司則是傳產業，「可能以前比較沒經歷過這種傳產類型的公司，以前待的多半是活動或行銷相關氣氛比較活潑的那種，然後都是剛進去沒多久就被主管拉進去公司群組」。

但來到新環境後，她發現同事都是用很傳統電腦工作，「上班時間不太會用手機，電腦也沒有裝Line，有什麼即時的事務都是用電話聯繫」。這樣的情形，就讓原PO不解提問「請問這是一個正常的情況嗎？」

她解釋公司規模不算小，員工數大約有百人，但所有事情都在上班時間處理，且沒有一個群組能夠聯繫，「有種下班就走人，沒什麼歸屬感的感覺...令人覺得有點無聊XD，本來還想說可以觀察到很多人的Line的...看來是我自作多情了XD好空虛哪」。

▲原PO指出新公司都不會用LINE聯絡。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出新公司都不會用LINE聯絡。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，不少人反而大讚直呼「這樣很棒啊。下班不會被要求看群組處理公事。工作的事本來就該在工作時間處理。隱私也不會隨便被窺探，超討厭工作群組的」、「這樣很好啊，被強迫加line還要把暱稱改成名字超討厭」、「人在福中不知福，上班交友是為了工作而已」、「這超棒好嗎？看到同事、主管傳line過來根本就是惡夢」、「你被之前工作奴化了」。

甚至還有過來人分享經歷，「用商務skype或一般skype才能分開生活與工作」、「剛畢業待過一間傳產，用skype上班時間群組才有人」、「我們公司有自己的通訊app.....」、「用skype啊！美國很少用LINE的」。（編輯：陳雅雲）

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