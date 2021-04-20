台灣生育率世界墊底！他中肯分析「十大致命傷」：不想生
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 12:12:56｜2021-04-20 12:15:16
美國中情局（CIA）近日公布2021全年全球人口生育率預測（fertility rate）預測，根據結果顯示，台灣和其他亞洲國家、地區如南韓、新加坡、香港等一同墊底，其中台灣更是位列227名，成為世界倒數第一！消息一出，也立馬引發國人討論，其中就有一名網友分析「十大不想生的原因」而在網路上掀起一陣熱議。
原PO於PTT八卦板上分析了「十大不想生的原因」，其一為「高房價、高房租」，他認為在台灣一兩千萬僅能買到破公寓或鳥籠，「就算不買房繼續繳錢給房東爽賺，動不動還給你漲租。」其二為「低薪」，原PO透露全國中位數薪水3至5萬間，這種薪資能讓自己溫飽已經相當勉強了；其三為「高工時、過勞」，在台灣上班時數動不動超過10小時，不少上班族回到家體力早已透支，「還想生養什麼小孩，早點洗洗睡明天還要上班。」
其四為「高物價」，一個雞腿便當從以前的60元，漲到現在已快破百元，「機車從3-4萬漲到7-8萬，珍奶從一杯25漲到75」，高物價的社會讓不少民眾難以負荷；其五為「國不像國」，原PO指出，不管是中華民國或台灣的名稱，在國際上都不被正式承認為一個國家，他也感嘆「國民自我認同長年混亂，政治環境惡鬥，社會對立氛圍嚴重」。
其六為「超高的交通意外死亡率」，他表示台灣一年交通意外死3000個人，其數據為東亞第一高，發生率更是日本的3倍；其七為「貧富差距極大」，台灣有不少政客、有錢人、資本家或富二代、房東的財產，是一般人好幾輩子都無法追上；其八「中美前線的戰爭壓力」，台灣由於地緣位置特殊，不管是被中國或美國統治，都得面對和另一方敵對的壓力，「過著世界前二強權對抗前線的危險生活，永無寧日。」
其九「臺灣環境惡化」，台灣面臨缺水、缺電、空氣汙染，以及物種滅絕的問題，且山上、海邊到處都是垃圾，就算淨灘、怎麼撿都無法解決問題，「就算太魯閣整座山被挖平，齊柏林用生命去呼籲，也沒改變什麼。」其十「非法的人過的都比合法的爽」，原PO指出在台灣走正當行業的人，遠遠比不上賺取非法收入的，且許多人至今仍逍遙法外。綜觀這十點，也讓他最後不禁無奈表示「以上10點得到一個結論，不要生孩子。」
分析文曝光後，也引來眾多網友紛紛認同直喊「你太誠實..」、「不能同意你更多！」、「是誰給你的勇氣那麼誠實」、「今日最中肯，確實是社會基層普遍心聲」、「只能推了」、「每一項都是台灣的致命傷」。（編輯：陳雅雲）