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小6兒夜市幫送餐打翻！客卻「堅持付錢」　理由暖哭全場

編輯中心/綜合報導

2021-04-20 12:53:49

基隆廟口
▲有名在夜市擺攤賣小吃的網友分享，日前請小6的兒子幫忙端一盤魚蛋沙拉，結果卻意外打翻在桌上。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝Pixabay）
台灣夜市文化興盛，其美味的小吃更是眾多。近日，就有網友分享，他在夜市擺攤賣小吃，日前請國小的兒子幫忙端一盤魚蛋沙拉，結果客人卻說東西被打翻在桌上，他想免費送一份餐點當補償，沒想到對方堅持要付錢，背後的原因讓他相當感動，貼文也引起熱議。

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原PO在《爆廢1公社》表示，當時有位女客人點了魚蛋沙拉、蟹腳棒沙拉，說要在對面的牛排攤吃，於是餐點做好之後，他就請小學6年級的兒子幫忙端過去，結果女客人來歸還盤子時，卻說菜打翻到桌上。原PO和妻子連忙道歉，並想重做一份魚蛋沙拉當補償。

不過，女客人吃完要來拿外帶的餐點時，卻堅持要付第二份魚蛋沙拉的錢，原PO當下不停道歉，對方才解釋「他們要的不是賠償，只是想告訴我們一下，別忘了機會教育孩子，讓他以後做事可以再小心一點」。

▲女客人堅持要付第二份魚蛋沙拉的錢，並透露原因。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲女客人堅持要付第二份魚蛋沙拉的錢，並透露原因。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
等到女客人離開後，原PO也立馬教育孩子，做錯事情在所難免，但後續的處理也要做好，才能把握住每一個願意來吃的好客人。他也感謝這位客人「願意把話說出來，讓他們有機會進行後續處理，因為有很多人在遇到不愉快的事情後，可能會選擇默默忍受，然後下次就不再來了」。

貼文曝光後，網友們也紛紛讚賞原PO及客人的態度，「好棒的身教」、「看到一半好緊張，還好是溫馨的雙贏結局」、「這客人的涵養夠高」、「好客人遇到好店家」、「雙方都是的品格高尚的人」、「雙方的處理手法都很好，很難得」、「社會多一份祥和的力量」、「態度決定一切高度」。（編輯：許智超）

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